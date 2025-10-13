Riv4li, Mida e Sarah Toscano fanno "Semplicemente" il boom su YouTube grazie a Netflix
La serie tv spin-off di Di4ri sta spopolando su Netflix e parte del merito è anche della sua meravigliosa sigla, apprezzatissima da fan e non
Su YouTube sta impazzando la mania per Riv4li, spin-off della serie Netflix Di4ri con protagonista Pietro Arru (qui tornato per un cammeo), e il motivo è la sigla, Semplicemente, cantata da Mida e Sarah Toscano. Quasi un milione di visualizzazioni sul canale ufficiale della cantante in gara nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Insomma, ancor prima delle avventure di Claudio, Dario e Terry, ad accalappiare i fan è questo brano che parla di una "semplice" storia d’amore.
Di cosa parla Riv4li in streaming su Netflix
Ideata da Simona Ercolani, la serie racconta della classe 3D in una scuola media di Pisa, divisa tra i gruppi degli Insiders, capitanati da Dario (Edoardo Miulli) e dal suo migliore amico Claudio (Samuele Carrino), e degli Outsiders di Terry (Kartika Malavasi), spavalda nuova arrivata da Roma. Lo scontro tra le due cricche è così intenso che sembra letteralmente dividere la scuola. A poco a poco, però, Terry, Claudio, Dario e i loro compagni di classe si rendono conto che devono mettere da parte le loro divergenze e fare fronte comune per abbattere i muri che ci sono tra loro, sia fisici, sia emotivi.
Semplicemente di Sarah Toscano e Mida domina i social
Come dicevamo, a decretare il successo di Riv4li, in streaming su Netflix, è anche e soprattutto la sigla, Semplicemente, pubblicata da Sarah Toscano e Mida un mese fa. Singolo ad anticipare il prossimo album della cantante vincitrice della ventitreesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Semplicemente sta raccogliendo consensi e un grande numero di commenti entusiastici. Sotto al videoclip ufficiale di YouTube, infatti, si legge: "Adoro com’è rappresentato l’amore senza necessità di un bacio <3". Oppure: "Sarah Toscano è diventata la scoperta dell’anno. E l’autunno è ancora più bello con una ballata così bella!". Qualcuno va anche a riprendere le critiche mosse alla giovane cantautrice agli inizi del suo percorso nello show di Maria De Filippi: "E pensare che nella scuola di Amici nessuno credeva in lei… Complimenti per il bellissimo percorso che stai facendo con dolcezza e umiltà".
Dove vedere Riv4li in streaming
In questo momento, Riv4li sta spopolando sul catalogo streaming di Netflix, in cui si colloca alla sesta posizione tra le serie tv più viste. Un piazzamento che ne certifica il netto successo, e non solo grazie alla splendida sigla.
