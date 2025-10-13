Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riv4li, Mida e Sarah Toscano fanno "Semplicemente" il boom su YouTube grazie a Netflix

La serie tv spin-off di Di4ri sta spopolando su Netflix e parte del merito è anche della sua meravigliosa sigla, apprezzatissima da fan e non

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Su YouTube sta impazzando la mania per Riv4li, spin-off della serie Netflix Di4ri con protagonista Pietro Arru (qui tornato per un cammeo), e il motivo è la sigla, Semplicemente, cantata da Mida e Sarah Toscano. Quasi un milione di visualizzazioni sul canale ufficiale della cantante in gara nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Insomma, ancor prima delle avventure di Claudio, Dario e Terry, ad accalappiare i fan è questo brano che parla di una "semplice" storia d’amore.

Di cosa parla Riv4li in streaming su Netflix

Ideata da Simona Ercolani, la serie racconta della classe 3D in una scuola media di Pisa, divisa tra i gruppi degli Insiders, capitanati da Dario (Edoardo Miulli) e dal suo migliore amico Claudio (Samuele Carrino), e degli Outsiders di Terry (Kartika Malavasi), spavalda nuova arrivata da Roma. Lo scontro tra le due cricche è così intenso che sembra letteralmente dividere la scuola. A poco a poco, però, Terry, Claudio, Dario e i loro compagni di classe si rendono conto che devono mettere da parte le loro divergenze e fare fronte comune per abbattere i muri che ci sono tra loro, sia fisici, sia emotivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Semplicemente di Sarah Toscano e Mida domina i social

Come dicevamo, a decretare il successo di Riv4li, in streaming su Netflix, è anche e soprattutto la sigla, Semplicemente, pubblicata da Sarah Toscano e Mida un mese fa. Singolo ad anticipare il prossimo album della cantante vincitrice della ventitreesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Semplicemente sta raccogliendo consensi e un grande numero di commenti entusiastici. Sotto al videoclip ufficiale di YouTube, infatti, si legge: "Adoro com’è rappresentato l’amore senza necessità di un bacio <3". Oppure: "Sarah Toscano è diventata la scoperta dell’anno. E l’autunno è ancora più bello con una ballata così bella!". Qualcuno va anche a riprendere le critiche mosse alla giovane cantautrice agli inizi del suo percorso nello show di Maria De Filippi: "E pensare che nella scuola di Amici nessuno credeva in lei… Complimenti per il bellissimo percorso che stai facendo con dolcezza e umiltà".

Dove vedere Riv4li in streaming

In questo momento, Riv4li sta spopolando sul catalogo streaming di Netflix, in cui si colloca alla sesta posizione tra le serie tv più viste. Un piazzamento che ne certifica il netto successo, e non solo grazie alla splendida sigla.

Potrebbe interessarti anche

Le serie da vedere su Netflix a ottobre 2025

Netflix, tutte le novità di ottobre 2025: nel catalogo tornano le serie più amate di sempre

Da Monster - La storia di Ed Gein al ritorno delle Winx e RIV4LI: tutti i titoli da ...
Serie tv netflix ottobre 2025

Serie Netflix novità ottobre 2025: i misteri del Mostro e Liam Hemsworth che diventa The Witcher

Serie tv in uscita a ottobre 2025 su Netflix: scopri tutti i titoli da non perdere t...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni seconda puntata domenica 5 ottobre

Amici 25, anticipazioni: scontro di fuoco tra due prof, un’allieva si ribella e caos regolamento

Oggi domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5 c’è la seconda puntata di Amici 25: il nuov...
Giffoni 2025

Giffoni, da RIV4LI a I Cesaroni: i nomi e i numeri del Festival cult dei giovanissimi

Dal 17 al 26 luglio la kermesse cinematografica torna con la 55esima edizione, pront...
Maschi Veri, la serie con Sarah Felberbaum è in streaming su Netflix

Sarah Felberbaum 'snobba' Montalbano per Netflix: la risposta italiana al cinema europeo

Sarah Felberbaum è un ciclone che scuote Netflix: arriva una storia che rompe schemi...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: Montalbano superato su RaiPlay

Vuoi iniziare una nuova serie televisiva? Ecco allora le più viste delle principali ...
Yoga Radio Estate anticipazioni ultima puntata 2 settembre

Yoga Radio Estate, Rebecca Staffeli chiude in grande: scaletta, anticipazioni, chi canta stasera

Lo show musicale di Italia 1 chiude con l'ultima puntata: tra gli ospiti BigMama, Em...
zerocalcare

Zerocalcare conquista Netflix col suo mondo animato: i suoi messaggi accendono riflessioni

Un racconto ironico e amaro, tra riflessioni esistenziali e comicità tagliente. Con ...
Clara

Dopo il presunto flirt con Fedez, la cantante diventa star su Netflix ed è pura magia

La giovane cantante sta per debuttare nel mondo delle serie animate, pronta a presta...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

Sofia Bartoli

Sofia Bartoli
Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Fabio Concato

Fabio Concato
Peppino Di Capri

Peppino Di Capri

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963