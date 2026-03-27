Il ritorno dei BTS, il documentario su Netflix è la consacrazione del K-pop dopo il successo di KPop Demon Hunters La band coreana è tornata in grande stile con un evento multipiattaforma, e conferma il K-Pop come fenomeno culturale globale.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dopo anni di attesa, i BTS sono pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia del pop mondiale. Il 2026 segna infatti il loro ritorno ufficiale sulla scena musicale, accompagnato da un progetto multipiattaforma che include un nuovo album, un evento live globale e uno speciale documentario su Netflix.

Il cuore del racconto è "BTS: Il ritorno", disponibile sulla piattaforma dal 27 marzo 2026. Il documentario offre un accesso esclusivo al dietro le quinte della reunion della band e alla creazione del nuovo album Arirang, uscito il 20 marzo. Girato tra Seoul e Los Angeles, il film segue i sette membri della band mentre tornano a lavorare insieme dopo una lunga pausa, mostrando non solo il processo creativo ma anche le emozioni legate al ritrovarsi come gruppo.

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La reunion arriva dopo il completamento del servizio militare (obbligatorio in Corea del Sud), ma non è un ritorno solo simbolico: è strategico. Il nuovo album rappresenta una riflessione sull’identità del gruppo e sulle radici culturali coreane, a partire dal titolo ispirato a una tradizionale canzone folk. Allo stesso tempo, il lancio globale – tra streaming, live e tour– dimostra come i BTS continuino a essere un prodotto culturale capace di muoversi tra industria musicale e intrattenimento.

Ma non è solo questo, perché è un ritorno che consacra l’ascesa del K-pop come fenomeno culturale globale, ormai riconosciuto anche dall’industria cinematografica occidentale. Emblematico è il successo del film animato KPop Demon Hunters, distribuito proprio da Netflix, che agli Oscar 2026 ha ottenuto riconoscimenti come Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale per il brano Golden. Tutti i dettagli nel Video!

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