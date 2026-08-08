RaroFilm Studios lancia la Mr. Fusion Extreme Edition: 7 dischi tra 4K e Blu-ray, gadgets iconici e la replica del reattore della DeLorean in sole 100 copie numerate al mondo.

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Per gli appassionati di Ritorno al Futuro arriva un pezzo da collezione unico nel suo genere: RaroFilm Studios ha lanciato la Mr. Fusion Extreme Edition, un’edizione limited in sole 100 copie numerate. Al centro del cofanetto c’è la riproduzione del celebre reattore della DeLorean contenente i dischi 4K UHD e Blu-ray. Infinita la ricca selezione di memorabilia iconiche — come la targa OUTATIME e la patente di Marty McFly. Curiosi di scoprirne ogni dettaglio? Guardate il video!