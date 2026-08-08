Ritorno al Futuro. Il cofanetto definitivo esiste davvero, ma potranno averlo solo i veri fan della saga: appena 100 copie in tutto il mondo
RaroFilm Studios lancia la Mr. Fusion Extreme Edition: 7 dischi tra 4K e Blu-ray, gadgets iconici e la replica del reattore della DeLorean in sole 100 copie numerate al mondo.
Per gli appassionati di Ritorno al Futuro arriva un pezzo da collezione unico nel suo genere: RaroFilm Studios ha lanciato la Mr. Fusion Extreme Edition, un’edizione limited in sole 100 copie numerate. Al centro del cofanetto c’è la riproduzione del celebre reattore della DeLorean contenente i dischi 4K UHD e Blu-ray. Infinita la ricca selezione di memorabilia iconiche — come la targa OUTATIME e la patente di Marty McFly. Curiosi di scoprirne ogni dettaglio? Guardate il video!
-
Jurassic Park, il film che ha inventato il cinema moderno: 5 assurdità che nel 1993 nessuno ci aveva detto, rivelati ora dall'edizione in 4K
-
Avatar 3 è il subdolo tradimento di James Cameron: perché ci ha tenuto in trappola per 15 anni? La risposta è arrivata solo nell'edizione 4K
-
Clementino e Francesco Gabbani, non chiamateli più "solo" cantanti: Tim Summer Hits e Batti Live ci hanno regalato i nuovi volti della tv
-
Ascolti tv, perché L'Eredità Summer sta perdendo la sfida contro La Ruota della Fortuna: il vero limite non è Liorni, ma una scelta della Rai
-
Lupin the IIIrd, la morte di Jigen: il film che ha riportato l'anime alle origini si apre nel modo peggiore. Takeshi Koike firma un capolavoro
-
Barbara D'Urso non torna in tv da tre anni, ma il vero problema non è Pier Silvio Berlusconi: c'è un dettaglio che nessuno ha mai notato