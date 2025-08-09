Ritorno a Las Sabinas: trama, episodi in streaming, quante puntate sono e come finisce la serie (con spoiler) La soap spagnola, andata in onda su Rai 1 e Rai 2, ha appassionato migliaia di spettatori italiani negli ultimi mesi. Ecco di cosa parla e tutti i dettagli da conoscere.

Il fascino delle soap opera spagnole continua a sedurre anche il pubblico italiano, e Ritorno a Las Sabinas ne è la conferma: un prodotto emozionante e ricco di colpi di scena che affronta temi come famiglia, segreti, misteri e amori impossibili. Dopo il debutto su Disney+ in Spagna, la serie è approdata in Italia prima su Rai 1 e poi su Rai 2, conquistando giorno dopo giorno un’affezionata platea di spettatori, sempre più curiosi di scoprire le vicende delle sorelle Molina e di un villaggio ricco di passioni e ombre. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Attenzione SPOILER.

Ritorno a Las Sabinas, trama, episodi della soap spagnola in streaming e quante puntate ci sono

Ritorno a Las Sabinas (titolo originale: Regreso a Las Sabinas) prende il via quando le sorelle Gracia e Paloma Molina tornano dopo molti anni nella cittadina natale di Manterana, spinte dalla notizia che il padre Emilio versa in condizioni di salute molto precarie. Il rientro a casa catapulta entrambe in un intreccio di ricordi e conflitti mai del tutto sopiti: antichi amori, risentimenti irrisolti, segreti celati nelle pieghe della tenuta di Las Sabinas. Gracia, madre di due figli e con il matrimonio in crisi, si scontra con i fantasmi del passato rappresentati dal suo primo amore Miguel, ora legato a Esther. Paloma, invece, trova sulla sua strada una potente e misteriosa donna locale, Paca Utrera, in lotta per il controllo sulle terre di famiglia.

La trama si infittisce quando, tra vecchie relazioni, crisi economiche e tentativi di salvataggio della tenuta, emergono misteri irrisolti e anche un omicidio che scuote la piccola comunità: Oscar, giovane del villaggio, viene trovato morto e l’indagine viene affidata a Manuela che, aiutata da padre Álex, dovrà scoprire la verità dietro l’omicidio.

La serie, prodotta da Diagonal TV per Disney+, conta 70 episodi da circa 40–50 minuti l’uno, trasmessi inizialmente su Rai 1 e poi quotidianamente su Rai 2.

Il cast e come finisce la serie

A dare volto (e corpo) ai protagonisti di Ritorno a Las Sabinas troviamo attori celebri della tv iberica. In primis, Celia Freijeiro che interpreta Gracia Molina, donna combattiva e sfaccettata, al centro di complicate dinamiche familiari e amorose. Poi Olivia Molina che è Paloma, sorella razionale e sensibile. E ci sono anche Andrés Velencoso, nei panni di Miguel Larrea, primo amore di Gracia, e Natalia Sánchez che dà vita a Esther Ruiz, compagna di Miguel, donna determinata che si ritrova coinvolta in storie di intrighi e rivelazioni.

Quanto al finale della soap, la verità viene finalmente a galla nell’ultima puntata: Laura si rivela essere Carmen, la gemella che ha manipolato tutti fin dall’inizio. La sua identità emerge quando, per difendersi, Carmen spara a Manuela, ma Daniel si sacrifica per lei e muore, svelando prima di morire di aver ucciso Óscar Egea per proteggere la madre da un ricatto. Intanto, il rapporto tra Gracia e Tano va in pezzi: Tano, accecato dal dubbio, induce Gracia ad abortire e viene denunciato dalla moglie, che poi lascia Manterana per rifarsi una vita in Francia.

Esther invece torna con Tomás e annuncia di aspettare un figlio, escludendo Miguel dal loro futuro. E alla fine, Carmen finisce in carcere dopo la caduta di ogni illusione. Mentre Miguel resta solo nella sua tenuta e su Las Sabinas torna la pace.

Dove vedere Ritorno a Las Sabinas

Ritorno a Las Sabinas, dopo essere stata trasmessa su Rai 1 e Rai, è adesso disponibile in streaming su RaiPlay. Mentre la versione originale in spagnolo si trova anche su Disney+, con episodi sottotitolati per chi preferisce il fascino della lingua originale.

