Rita Rusic, lo sfogo a La Volta Buona sul (presunto) tradimento del fidanzato Cristiano: “Non ci credo e non voglio indagare” L'attrice e produttrice è tornata ospite nel salotto di Caterina Balivo, dichiarando piena fiducia nel compagno e smentendo di fatto le voci circolate online. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Da giorni circolano voci su un possibile tradimento ai danni di Rita Rusic, produttrice e attrice. A metterlo in atto sarebbe stato il fidanzato Cristiano Di Luzio, più giovane di lei di circa trent’anni. Eppure Rusic, di nuovo negli studi de La Volta Buona dopo l’ospitata del 21 settembre scorso, ha ribadito davanti a Caterina Balivo di non credere ai rumors che riguardano il suo compagno. Con ironia e realismo, la produttrice ha spiegato il suo punto di vista ‘pragmatico’. Ribaltando l’immaginario comune della donna gelosa e ferita nell’orgoglio. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Rita Rusic, lo sfogo a La Volta Buona sul possibile tradimento del fidanzato Cristiano

Tutto è iniziato circa dieci giorni fa, quando Rita Rusic, ospite anche in quel caso nel salotto de La Volta Buona, aveva vuotato il sacco sulle voci che circolavano da qualche ora. A quanto pare, mentre era a New York, la produttrice avrebbe ricevuto il link con la notizia del presunto tradimento del fidanzato, Cristiano Di Luzio, al suo fianco dal 2020. E subito avrebbe dubitato dell’informazione, spiegando che una relazione parallela, per di più portata avanti per due anni (queste le voci) non sarebbe stata affatto compatibile con il carattere pigro di Cristiano.

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Atterrata in Italia, Rusic era stata accolta normalmente da Di Luzio, e tra i due non c’era stato alcun confronto. E neppure nei giorni seguenti, come ha rivelato adesso Rita a Caterina Balivo, sarebbe avvenuta la fantomatica resa dei conti. "Una settimana è passata", ha detto, "a me il confronto non piace, per natura, e non abbiamo parlato".

E ancora: "A me non piace litigare o dire cose banali, lui poi è peggio di me…Ci siamo guardati negli occhi, ci siamo abbracciati e siamo andati a festeggiare e non ne abbiamo parlato".

La ‘sentenza’ di Rita Rusic sulle voci di tradimento

Ma Rita Rusic è andata anche oltre. Nel raccontare le sue riflessioni alla Balivo, ha spiegato quale sia ormai la sua filosofia nelle relazioni: "Sono arrivata ad un punto della mia vita dove ho capito che non importa cosa prova davvero l’altra persona, ma come ti fa sentire". "Chiaramente", ha aggiunto, "i tradimenti piacciono solo a chi li fa ma bisogna capire anche la forza di un sentimento. Non credo a una relazione parallela e non voglio indagare".

Insomma non sarà lei, a quanto dice, a mettere zizzania nella coppia sollevando discussioni in merito a possibili corna. Al massimo potrebbe farlo il compagno Cristiano Di Luzio, se si sentirà in dovere di smentire le voci che circolano online. Ma se c’è la fiducia, dopotutto, il resto diventa solo rumore di fondo.

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Tradimento Rai Movie 06:15

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