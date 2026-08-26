Rita De Crescenzo, la serie Svergognata è già un caso: Netflix smentisce ma il Ministero della Cultura approva. Il dettaglio che fa discutere Il biopic sulla tiktoker napoletana sarebbe già in produzione: mesi di riprese e un progetto dalla cifra enorme sostenuto dal Ministero della Cultura.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Non si placano le polemiche sulla presunta serie in arrivo su Rita De Crescenzo e, con questa notizia, alla critiche si aggiunge anche un bel po’ di indignazione. Pare che la serie biopic di Netflix, Svergognata, sulla tiktoker napoletana, sia già in lavorazione ma, la cosa che fa davvero discutere è che, pare che il progetto sia stato già approvato dal Ministero della Cultura. Sì, avete capito bene. Soldi pubblici per una serie su una tiktoker… Ovviamente, come c’era da aspettarsi, il web è insorto e resta, comunque, da capire se questa notizia sia vera o sia solo una voce. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Rita De Crescenzo, Il Ministero della Cultura ha davvero approvato la serie Svergognata?

La serie dedicata a Rita De Crescenzo sarebbe ormai in produzione: si chiamerà Svergognata, avrebbe tre episodi e coinvolgerebbe, tra gli altri, Francesco Lettieri e Shadi Cioffi. Le riprese sarebbero già partite e la lavorazione dovrebbe durare diversi mesi. A far discutere, però, sarebbe soprattutto il sostegno economico pubblico legato al progetto. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il Ministero della Cultura avrebbe infatti riconosciuto l’accesso a un’agevolazione prevista dalla normativa sul cinema, a fronte di costi dichiarati pari a circa 1,1 milioni di euro. La vicenda riaccende così le polemiche sull’utilizzo degli incentivi statali per le produzioni cinematografiche, già alimentate dal caso del film Stelle della notte, associato a Francis Kaufmann, che avrebbe ottenuto circa 863mila euro di tax credit pur non essendo mai stato realizzato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo finanziamento pubblico alla serie su De Crescenzo solleva quindi interrogativi sul funzionamento e sui criteri di assegnazione di queste agevolazioni. Ed è una cosa più che lecita da parte dei cittadini, visto che si tratta di una tiktoker che ha fatto parlare di sé solo per episodi spiacevoli. Davvero siamo arrivati fino a questo punto? Inevitabile il pensiero: "E se non è uno spreco di soldi questo…"

Rita De Crescenzo, Netflix avrebbe smentito la realizzazione della serie

Nelle scorse ore, però, sarebbe arrivata la smentita da parte di Netflix Italia, chiarendo che non sarebbe in lavorazione alcuna docu-serie dedicata alla tiktoker. Tutto è nato da un post pubblicato dalla stessa De Crescenzo, in cui lasciava intendere a un progetto futuro con Netflix, e da alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Chi. Il progetto avrebbe dovuto raccontare il percorso personale e professionale della creator napoletana, dalla maternità vissuta in giovane età alle difficoltà del passato, passando per la popolarità raggiunta sui social e per le controversie che l’hanno coinvolta, tra cui il caso Roccaraso del 2025.

Potrebbe interessarti anche