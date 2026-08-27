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Rita De Crescenzo, Netflix ‘si tira fuori’ ma spunta un’altra piattaforma: la serie Svergognata sarebbe già pronta. Dove la vedremo

La docuserie sulla tiktoker napoletana sarebbe già stata girata da Groenlandia con Francesco Lettieri alla regia: Netflix si sfila, ma spunta Prime Video.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La docuserie su Rita De Crescenzo potrebbe essere molto più vicina al debutto di quanto si pensasse. Il progetto, al centro delle indiscrezioni delle ultime settimane, non sarebbe infatti ancora in fase di valutazione: secondo una fonte presente sul set, le riprese sarebbero già terminate. Il titolo dovrebbe essere Rita – Svergognata e la destinazione non sarebbe Netflix, come inizialmente ipotizzato, ma Prime Video. Un retroscena che cambia lo scenario e che, se confermato, prepara il terreno a uno dei titoli più discussi dei primi mesi.

Rita De Crescenzo, la serie Svergognata non arriverà su Netflix ma su Prime Video: l’indiscrezione

La docuserie dedicata a Rita De Crescenzo sarebbe già stata girata e potrebbe arrivare su Prime Video tra gennaio e febbraio 2027. Il progetto, dal titolo provvisorio Rita – Svergognata, sarebbe prodotto da Groenlandia srl e diretto da Francesco Lettieri. Le indiscrezioni arrivano da una persona che avrebbe lavorato alla produzione e sarebbero state rafforzate da documenti relativi al catering utilizzato durante le riprese. Netflix, inoltre, avrebbe escluso il proprio coinvolgimento nel progetto. La docuserie racconterebbe la parabola dell’influencer napoletana, diventata un personaggio popolare e divisivo del web. La sua notorietà è cresciuta soprattutto dopo il caso Roccaraso, mentre più di recente è finita nuovamente al centro delle critiche per la vicenda della scimmia che avrebbe portato dall’Egitto.

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Rita De Crescenzo, Il Ministero della Cultura smentisce l’indiscrezione sulla serie Svergognata

Nonostante le numerose indiscrezioni, Svergognata, dedicata a Rita De Crescenzo, è avvolta dall’incertezza: il progetto sarebbe già stato girato e potrebbe arrivare in streaming nel 2027, ma restano dubbi sia sulla piattaforma sia sugli aspetti produttivi. Netflix ha infatti escluso il proprio coinvolgimento, mentre secondo il Quotidiano Nazionale dietro la produzione ci sarebbe Groenlandia, con una possibile distribuzione su Prime Video. Il Ministero della Cultura ha inoltre precisato che l’opera non ha richiesto né ottenuto finanziamenti pubblici, tax credit o altre agevolazioni: "La produzione dell’opera audiovisiva dal titolo Svergognata non ha presentato alcuna domanda di contributo pubblico, tax credit o altra misura di sostegno economico. Il Ministero pertanto non ha approvato né riconosciuto o concesso alcun beneficio a favore dell’opera, né tantomeno ha avviato alcun tipo di valutazione al riguardo".

A confermare indirettamente che il progetto potrebbe vedere la luce è stata la stessa De Crescenzo, che su TikTok ha dichiarato: "In un modo o nell’altro uscirà. Se non è una piattaforma è un’altra". Insomma, sembra proprio che, prima o poi, vedremo questo titolo nel catalogo di una piattaforma… ma di quale?

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