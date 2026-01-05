Rita De Crescenzo torna a chiamare Roccaraso: l’invasione social è pronta a ripartire Dopo il caos del 2025, Rita De Crescenzo rilancia su TikTok e invita i fan a Roccaraso: “Sindaco, noi siamo pronti”. Il Comune corre ai ripari.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

RaiPlay

CONDIVIDI

Nuovo anno, vecchie polemiche. Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé con un nuovo appello su TikTok che riaccende l’attenzione su Roccaraso. Dopo l’invasione del gennaio 2025, quando migliaia di persone presero d’assalto la località sciistica abruzzese, l’influencer napoletana invita di nuovo i suoi follower a organizzare una trasferta "tutti insieme". Un messaggio virale che mette in allerta cittadini e amministrazione comunale, tra timori di caos e nuove misure per contenere l’afflusso turistico.

Rita De Crescenzo e l’appello social: Roccaraso nel mirino

"Che vogliamo fare? Ci vogliamo organizzare tutti per Roccaraso a fine mese?". È così che Rita De Crescenzo si rivolge ai suoi follower, oltre due milioni, in un video che in poche ore ha raccolto migliaia di like e commenti. L’invito è chiaro: tornare tutti insieme a Roccaraso. A corredo del video, una frase che non passa inosservata: "Sindaco, noi siamo pronti". Un messaggio diretto che sa di sfida ma anche di provocazione, soprattutto alla luce dei precedenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video l’influencer parla di affittare casette, stare insieme e vivere la montagna, cercando però di smorzare i toni: "Non buttate le carte a terra, non sporcate i bagni. Organizziamoci adeguatamente e andiamo a sciare tutti insieme". Poco dopo, un altro contenuto alimenta la curiosità: Rita si mostra in auto e scrive "Roccaraso arrivo", lasciando intendere di essere già in viaggio dall’area napoletana verso l’Abruzzo.

Il piano del Comune di Roccaraso contro il caos

Di fronte al rischio di una nuova invasione, Roccaraso non resta a guardare. Il sindaco Francesco Di Donato ha assicurato che la situazione è sotto controllo e che il Comune ha già predisposto misure precise. "Ospiteremo 50 pullman a targhe alterne con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune", ha spiegato all’Ansa. Le prenotazioni saranno aperte dal lunedì al venerdì, con l’obiettivo di contingentare il flusso nel fine settimana.

Il primo cittadino ha anche sottolineato che durante le festività natalizie l’afflusso turistico è stato sostenuto ma gestibile: "Le presenze sono state buone senza particolari criticità". Resta ora da capire se l’appello di Rita De Crescenzo avrà lo stesso effetto di un anno fa o se le nuove regole riusciranno a evitare un bis del caos. Una cosa è certa: quando i social chiamano, Roccaraso risponde, e questa volta l’amministrazione promette controlli, organizzazione e misure più rigide per gestire l’afflusso.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche