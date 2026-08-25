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Rita De Crescenzo, Netflix smentisce la docu-serie sulla sua vita: l'annuncio virale

Rita De Crescenzo aveva fatto pensare a un progetto Netflix con un post poi cancellato. La piattaforma ha però smentito ufficialmente la notizia.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Rita De Crescenzo
Mediaset Infinity

La notizia aveva iniziato a correre sui social nel giro di poche ore: Rita De Crescenzo sarebbe stata protagonista di una docu-serie destinata a Netflix. A far nascere il rumor era stata la stessa creator napoletana, che ieri aveva pubblicato su Instagram un contenuto apparentemente legato al progetto, salvo poi rimuoverlo. Tanto è bastato per accendere il dibattito online, tra chi si chiedeva quale potesse essere il contenuto della serie e chi annunciava addirittura di voler cancellare l’abbonamento alla piattaforma. Oggi, però, è arrivata la smentita di Netflix Italia: non c’è alcuna docu-serie in lavorazione.

Rita De Crescenzo su Netflix, arriva la smentita ufficiale

A chiarire la situazione è stata direttamente Netflix Italia, che ha smentito all’Adnkronos le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Secondo quanto riferito dalla piattaforma, nessun progetto è in lavorazione per una docu-serie dedicata alla creator napoletana. Il rumor era diventato rapidamente virale anche perché arrivava dopo un post pubblicato dalla stessa De Crescenzo, nel quale sembrava esserci un riferimento proprio a Netflix. La successiva cancellazione del contenuto aveva contribuito ad alimentare ancora di più i sospetti, lasciando spazio a interpretazioni e commenti.

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La notizia aveva inoltre diviso il pubblico. Da una parte c’era chi considerava l’eventuale produzione come il naturale approdo di un personaggio diventato ormai impossibile da ignorare sul web. Dall’altra, invece, erano comparsi commenti molto critici, fino ad arrivare a minacce di disdetta dell’abbonamento Netflix.

Perché Rita De Crescenzo continua a far discutere

Al di là della docu-serie che, almeno per il momento, non esiste, resta un dato evidente: Rita De Crescenzo è diventata un personaggio capace di generare una quantità enorme di attenzione. La sua popolarità è nata sui social, ma negli anni il suo nome è arrivato anche in televisione, tra ospitate, discussioni e polemiche. Ed è proprio qui che si trova il paradosso. Più una parte del pubblico contesta la presenza di determinati personaggi nello spazio mediatico, più finisce spesso per contribuire alla loro visibilità attraverso commenti, condivisioni e visualizzazioni. Anche la polemica può trasformarsi in una forma di audience.

De Crescenzo è tornata recentemente al centro dell’attenzione anche per un episodio avvenuto durante un viaggio a Sharm el-Sheikh, legato all’acquisto di una scimmietta. La vicenda ha provocato numerose critiche online e segnalazioni da parte di persone sensibili al tema della tutela degli animali, riaccendendo ancora una volta il dibattito intorno alla creator. Questa volta, però, il caso Netflix si chiude con una smentita. Almeno per ora, quindi, nessuna docu-serie in arrivo: il mistero nato dal post cancellato resta senza un seguito ufficiale.

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