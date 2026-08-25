Netflix, il paradosso dell'indignazione: Rita De Crescenzo diventa una serie e a noi non resta che porci una sola, necessaria, domanda
Dalle polemiche televisive ai video sui social: il caso De Crescenzo racconta anche un sistema che trasforma l'indignazione in engagement
Rita De Crescenzo arriva su Netflix con una docuserie prodotta da Banijay. Una notizia che, inevitabilmente, farà discutere. Ma forse la domanda più interessante non è perché una piattaforma abbia deciso di raccontarla, bensì come sia diventata un personaggio impossibile da ignorare.
Rita De Crescenzo su Netflix: il paradosso dell’indignazione
Dai social alla televisione, passando per Belve, polemiche, clip e interminabili discussioni online, il suo nome è stato trasformato in una macchina da contenuti. Il paradosso è qui: spesso ci indigniamo perché certi personaggi ricevono troppa attenzione, mentre siamo proprio noi, con visualizzazioni, commenti e condivisioni, ad alimentarla. Anche l’indignazione, ormai, fa audience. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
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