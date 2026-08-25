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Netflix, il paradosso dell'indignazione: Rita De Crescenzo diventa una serie e a noi non resta che porci una sola, necessaria, domanda

Dalle polemiche televisive ai video sui social: il caso De Crescenzo racconta anche un sistema che trasforma l'indignazione in engagement

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Rita De Crescenzo arriva su Netflix con una docuserie prodotta da Banijay. Una notizia che, inevitabilmente, farà discutere. Ma forse la domanda più interessante non è perché una piattaforma abbia deciso di raccontarla, bensì come sia diventata un personaggio impossibile da ignorare.

Rita De Crescenzo su Netflix: il paradosso dell’indignazione

Dai social alla televisione, passando per Belve, polemiche, clip e interminabili discussioni online, il suo nome è stato trasformato in una macchina da contenuti. Il paradosso è qui: spesso ci indigniamo perché certi personaggi ricevono troppa attenzione, mentre siamo proprio noi, con visualizzazioni, commenti e condivisioni, ad alimentarla. Anche l’indignazione, ormai, fa audience.

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