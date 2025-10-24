Rita De Crescenzo, chi è l’ospite di Belve che non piace alla Rai: perché ha rubato il cadavere di suo padre L’influencer e titktoker napoletana sarà ospite di Francesca Fagnani nella nuova edizione del programma, ma la sua partecipazione ha sollevato le polemiche

Rita De Crescenzo a Belve. Uno scenario per certi versi assurdo fino a qualche anno fa è diventato realtà quest’anno, con l’influencer e titktoker napoletana tra gli ospiti di Francesca Fagnani in occasione della 14esima edizione del programma. Trattandosi di un personaggio del web altamente divisivo, la partecipazione di Rita ha sollevato non poche polemiche. Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Rita De Crescenzo: da TikTok a Belve

Nata il 10 agosto del 1979 a Napoli, Rita De Crescenzo è una delle influencer più seguite d’Italia, con oltre 2 milioni di follower su TikTok. Proprio sul social cinese, infatti, Rita si è costruita una nuova vita dopo un’infanzia diffile, segnata anche e soprattutto da problemi con la legge. A soli 12 anni rimase incinta di un membro di un clan della Camorra, pochi anni dopo venne arrestata per spaccio. Nel 2020, però, l’ascesa sui social: Rita De Crescenzo divenne virale con un video risposta (il celebre "Ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi in campo. Svergognata") e l’anno successivo iniziò la sua carriera musicale esibendosi in tutto il napoletano con cachet stellari. Nel 2025 Rita fece discutere per avere chiamato a raccolta i suoi follower a Roccaraso. La località abruzzese fu letteralmente presa d’assalto dai turisti costringendo anche l’esercito a intervenire. Il suo nome, insomma, è altamente divisivo: da un lato si tratta di un personaggio del web per certi versi iconico, dall’altro le sue azioni fuori dai social sono state oggetto di non poche critiche. Ecco perché l’annuncio della sua partecipazione a Belve ha fatto particolarmente discutere, tra chi ritiene Rita De Crescenzo un personaggio interessante per la trasmissione (che ultimamente non disdegna nomi del web o del mondo del trash italiano) e chi invece attacca Francesca Fagnani per avere ‘sperperato’ così soldi pubblici. Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, l’intervista a Belve sarebbe stato registrata a titolo gratuito.

L’arresto per avere rubato il corpo del padre: il racconto

Tra gli episodi indubbiamente più scioccanti del passato di Rita De Crescenzo c’è sicuramente quello relativo al cadavere del padre, letteralmente ‘rubato’ dall’influencer napoletana nella camera mortuaria. "Mio padre non si sentì bene, ha avuto un infarto e l’hanno ricoverato. La dottoressa uscì dalla sala operatoria e ci disse che era morto. Non vi dico nemmeno cosa successe, io, le mie sorelle, mia madre, eravamo fuori di testa (…) Quella disonesta Lo fece portare nella sala mortuaria e chiusero tutto a chiave" ha raccontato la stessa De Crescenzo sui social in un video ‘sfogo’: "Io feci la pazza. Io ho pagato, due anni e mezzo! Andai in ospedale con una pistola giocattolo, la puntai contro la testa della guardia giurata e gli dissi di aprire la porta. Così rubai il cadavere di papà, avvolto in un lenzuolo. (…) Tornata a casa misi papà sul letto e alle cinque del mattino arrivarono le guardie e che volevano riprenderselo. A me mi arrestarono, a me e anche le mie tre zie che erano con me in ospedale. Mia madre prese una tanica di benzina e voleva darsi fuoco insieme al copro di mio padre".

