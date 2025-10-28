Rita De Crescenzo, chi è il marito Salvatore Bianco. I problemi con la legge, le minacce e l'ex arrestato Scopriamo di più sul marito della nota cantante e influencer napoletana, celebre soprattutto per i contenuti che pubblica quotidianamente su TikTok.

Rita De Crescenzo è una cantante, tiktoker e influencer napoletana diventata famosa per i suoi video virali in dialetto, registrati spesso con uno stile molto diretto e appariscente. Negli ultimi anni Rita ha ottenuto grande visibilità anche per un caso particolare, ovvero per aver richiamato centinaia di follower a Roccaraso, causando un ‘overtourism’ nel comune abruzzese. Se la vita pubblica della De Crescenzo è dunque conosciuta ai più, scopriamo oggi qualcosa in più sulla sua vita privata e, in particolare, sul marito Salvatore Bianco.

Salvatore Bianco, chi è il marito di Rita De Crescenzo

Il marito di Rita De Crescenzo si chiama Salvatore Bianco e, per quanto non si conoscano precise e dettagliate informazioni su di lui, sappiamo che è originario di Napoli e che dovrebbe essere nato attorno al 1973. Salvatore vive in una villetta a Quarto con la sua famiglia, e nella vita lavora come ormeggiatore nel porticciolo di Mergellina. Nel 2021, Salvatore e la moglie Rita sono stati vittime di minacce dalla Camorra.

In merito alla vita privata di Salvatore, sappiamo che dal matrimonio con Rita De Crescenzo è nato il figlio Rosario, che li ha poi fatti diventare nonni del piccolo Francesco, e un altro figlio più piccolo. Scavando invece nel passato, a soli 13 anni, la De Crescenzo ha dato alla luce anche un altro figlio con Ciro Marranzino, appartenente alla famiglia Contini e arrestato poco dopo il parto.

Rita De Crescenzo e Salvatore Bianco, i problemi con la legge

Nel 2023, Salvatore ha avuto problemi con la legge legati al suo lavoro dopo essere stato denunciato per ormeggi abusivi nello specchio d’acqua antistante il lungomare Caracciolo. Entrando ancor più nel dettaglio, l’uomo è stato accusato di occupazione abusiva di spazio demaniale, invasione di terreni o edifici e imbrattamento di cose altrui.

Negli anni, Salvatore ha poi dovuto fare i conti anche con l’arresto della moglie, avvenuto nel 2017 nell’ambito di un’operazione contro il clan Elia di Napoli, con accuse legate a fatti di spaccio di cocaina avvenuti nel 2015. In seguito, la Cassazione ha fatto cadere alcuni capi d’imputazione, portando alla sua liberazione. Ad oggi, la De Crescenzo risulta imputata in un processo per traffico e spaccio di droga ancora in corso, nonostante lei si sia sempre dichiarata innocente.

Rita De Crescenzo e quella parentela (non confermata) con Massimo Ranieri

Nella puntata di Belve di martedì 28 ottobre 2025, che l’ha vista tra gli intervistati, Rita De Crescenzo ha raccontato a Francesca Fagnani di essere imparentata con il cantante Massimo Ranieri. "Mia nonna, la mamma di mia mamma, e la mamma di Ranieri sono due cugine, forse lui non si ricorda", ha dichiarato l’influencer, nonostante Massimo Ranieri non abbia mai confermato la parentela.

