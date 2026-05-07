Rita De Crescenzo, arrestato il figlio Kekko per tentato omicidio. La reazione: “Chi sbaglia paga” Il figlio 18enne della tiktoker Francesco Pio Bianco è stato fermato in seguito a una retata nei Quartieri Spagnoli di Napoli: la replica della madre

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sono ore di sofferenza per Rita De Crescenzo. Il figlio della nota tiktoker, infatti, è stato arrestato questa mattina a Napoli. L’accusa è di tentato omicidio: Francesco Pio Bianco – noto come ‘Kekko’ – è stato fermato in seguito a una retata nei Quartieri Spagnoli. Scopriamo cos’è successo e quale è stata la reazione di Rita.

Rita De Crescenzo, il figlio 18enne arrestato a Napoli: perché e cosa ha fatto

Oggi giovedì 7 maggio 2026, alle 5 di mattina, è stato arrestato il figlio di Rita De Crescenzo. A renderlo noto è stata direttamente la tiktoker napoletana, che ha raccontato sui social quanto accaduto. "Sono una madre disperata" ha spiegato Rita, sottolineando però le colpe del figlio Francesco Pio Bianco (noto come ‘Kekko’), appena 18enne: "Chi sbaglia paga. Sono per lo Stato, la legge deve fare il suo corso".

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Nel video pubblicato questa mattina sui social Rita De Crescenzo ha ribadito di avere già avuto numerosi attriti col figlio ‘Kekko’ in passato. "Mi sono sempre dissociata da quello che fa, purtroppo ogni madre cerca di salvare il proprio figlio". Nel 2023 Francesco scappò di casa ancora minorenne e venne fermato sul lungomare di Napoli su un motorino e senza patente, prima di essere affidato a una nuova famiglia dagli assistenti sociali. Lo scorso febbraio il ragazzo fu invece vittima di un accoltellamento nel pieno centro della città.

Chi è Kekko, il figlio di Rita De Crescenzo

Francesco Pio Bianco è il secondo figlio di Rita De Crescenzo e il marito Salvatore Bianco, nato dopo Rosario (che li ha resi nonni con un nipotino). Rita ha anche avuto un figlio a soli 13 anni con Ciro Marranzino, appartenente alla famiglia Contini e arrestato poco dopo il parto. Anche il padre di Francesco ha avuto vari problemi con la legge, tra cui la denuncia del 2023 per ormeggi abusivi nello specchio d’acqua antistante il lungomare Caracciolo. Rita, invece, a oggi è ancora imputata in un processo per traffico e spaccio di droga, nonostante si sia sempre dichiarata innocente.

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