X Factor, Mimì Caruso lancia un messaggio ai giovani dopo la vittoria nel 2024: "Serve sensibilità"
Nella puntata dell'11 settembre c'era Mimì Caruso, vincitrice della scorsa edizione di X Factor, talent che oggi torna con la nuova stagione: cosa ha detto ai giovani
Oggi, giovedì 11 settembre 2025, il programma Riserva Indiana, condotto da Stefano Massini nell’access prime time di Rai3, ha ospitato una giovane donna che sicuramente gli appassionati di X Factor ricorderanno: stiamo parlando di Mimì Caruso, vincitrice dell’ultima edizione del talent show che proprio oggi torna su Sky e Now Tv con la nuova stagione presentata ancora una volta da Giorgia che vede tra i suoi coach e giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Francesco Gabbani, il quale occupa il posto prima affidato a Manuel Agnelli. Ma cosa ha detto Mimì Caruso sul proprio talent nel programma Riserva Indiana? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Riserva Indiana, Mimì Caruso sul talento: "Serve sensibilità"
Durante la puntata di Riserva Indiana, il conduttore Stefano Massini punta subito l’attenzione su una frase detta da Mimì Caruso, ovvero "Sto cominciando a cercare di smetterla di autosabotarmi". A spiegare cosa intendeva dire in quella occasione è la diretta interessata: "Io da artista penso che questo mondo sia veramente un luogo dove la mente gioca tanto: sei tu con i tuoi pensieri, i tuoi dubbi, le tue fragilità. Quindi è proprio un mestiere che se sei sensibile, empatico e hai quella fragilità che ti fa anche dubitare di te stesso, secondo me sei sulla buona strada perché alla fine stiamo raccontando delle storie. Se non hai quella sensibilità in più, è difficile che arrivi a un altro essere umano, perché è proprio una connessione che si ha. Se sei pazzo, se tendi ad avere dubbi, diventa proprio una cosa naturale".
Mimì Caruso lancia un messaggio ai giovani: "Il tuo tempo arriverà"
Il conduttore, dopo aver citato una frase significativa detta da Mimì – "Dobbiamo stare sulle nostre rotaie, senza correre troppo e senza rallentare" – chiede alla Caruso: "A tutti i ragazzi come te ai quali il mondo chiede di correre, di fare, che cosa avresti da dire su queste rotaie e sulla paura di non essere all’altezza?". Mimì risponde: "Ho solo 18 anni. Mi sento grata di essere in una posizione in cui posso essere anche vista come una luce positiva. Mi piace tanto pure quando la gente della mia età mi ferma per strada, ho avuto anche una bellissima conversazione al riguardo e di questa cosa sono veramente grata. Penso che per fare un lavoro artistico non dovrebbe esserci così tanta invidia, credo che sia il tempo il protagonista di tutto ciò. Secondo me, come molti emergenti che stiamo vedendo adesso, è bellissimo vedere che queste persone hanno lavorato per anni e che è finalmente arrivato il loro momento. Quindi io non vedo tutto questo come una corsa, un prendere, un fare, io lo vedo molto come ‘Questo è il mio tempo’, ‘Questo è il tuo tempo’. Quindi si tratta di dare il massimo, tutto al 100%, perché il tuo tempo arriverà".
