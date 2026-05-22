Italia ripescata ai Mondiali, Congo a rischio e allarme ebola: “Difficile non pensare agli azzurri”. E De Martino scende in campo con la Rai L’allarme sanitario scattato con lo scoppio dell’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo alimenta le speranze del braccio destro di Trump Paolo Zampolli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Mancano 20 giorni all’inizio dei Mondiali 2026 e tra le novità della 23esima edizione c’è sicuramente l’espansione del torneo a 48 squadre. Tra attesi debutti (Curaçao, Capo Verde, Uzbekistan e Giordania) e ritorni dopo tanti anni (Iraq, Haiti) un delle ‘sorprese’ di questa Coppa del Mondo sarà sicuramente la Repubblica Democratica del Congo. La Nazionale congolese torna ai Mondiali dopo più di mezzo secolo (nel 1974 si chiamava ancora Zaire), ma la sua partecipazione potrebbe essere messa a rischio dall’epidemia di ebola che sta colpendo il Paese. L’allarme sanitario alimenta le speranze del braccio destro di Trump, Paolo Zampolli, che ha parlato nuovamente di un possibile ripescaggio dell’Italia. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Mondiali 2026, la situazione Congo e il ripescaggio dell’Italia: parla Paolo Zampolli

L’allarme sanitario internazionale scattato con lo scoppio dell’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha subito spaventato la Nazionale di calcio del paese subsahariano, pronta a scendere in campo per i Mondiali 2026. Si tratta della 17esima ondata nella RDC e avrebbe abbia già causato 139 decessi su quasi 600 casi probabili. Dopo le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran che hanno messo in dubbio per mesi la partecipazione della Nazionale persiana alla Coppa del Mondo, dunque, un altro allarme potrebbe compromettere la qualificazione del Congo, conquistata sul campo (a differenza dell’Italia) ai play-off contro la favoritissima Nigeria. "L’epidemia è talmente grave che non si può correre il rischio di far arrivare negli USA i giocatori della Repubblica Democratica del Congo" ha dichiarato Paolo Zampolli. Proprio come accaduto con l’Iran, il braccio destro di Donald Trump ha parlato per l’ennesima volta del possibile ripescaggio dell’Italia in caso di ritiro del Congo: "Sarebbe davvero difficile non pensare come prima idea alla Nazionale italiana". Gli Stati Uniti (che ospitano i Mondiali con Messico e Canada) hanno vietato l’ingresso agli stranieri che hanno viaggiato in Uganda, nella Repubblica Democratica del Congo o nel Sud Sudan negli ultimi 21 giorni. Per la Nazionale congolese, comunque, non dovrebbero esserci problemi: il pre-ritiro è stato spostato in Belgio e tutti i giocatori convocati giocano attualmente in Europa e non sono quindi rientrati nel Paese.

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Stefano De Martino e i Mondiali ad Affari Tuoi su Rai 1

Il prossimo 11 giugno prenderanno dunque il via i Mondiali 2026. La Rai si è assicurata i diritti tv su ben 35 partite (QUI il calendario completo) e Rai 1 sarà la ‘casa’ della Coppa del Mondo in chiaro. Proprio sulla prima rete, nell’access prime time, Stefano De Martino ha ‘lanciato’ la promozione dei Mondiali con l’aiuto a Herbert Ballerina, che si è cimentato in una sorprendente serie di palleggi in studio: "Abbiamo scoperto una cosa che sa fare!" ha scherzato il conduttore di Affari Tuoi, che dovrebbe proseguire anche con i Mondiali per poi lasciare spazio a L’Eredità di Marco Liorni a partire dal 20 luglio.

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