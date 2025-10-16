Trova nel Magazine
RIP - Roast in Peace sfida LOL - Chi ride è fuori, su Prime Video è guerra a suon di risate: il confronto è 'letale'

Su Prime Video ha fatto il suo debutto RIP - Roast in Peace che 'sfida' LOL - Chi ride e fuori: ecco differenze e somiglianze dei due show comici

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Con il successo di LOL – Chi ride è fuori, Prime Video Italia ha deciso di puntare sempre più spesso su show televisivi a puntate di carattere comico, con la medesima divisione a puntate. Così, negli ultimi anni, sono nati LOL – Il talent show, Prova prova sasa, Red Carpet – Vip al tappeto e, in ultimo, RIP – Roast in peace. Come LOL, anche quest’ultimo show, condotto da Michela Giraud, punta tutto su un gruppo di comici e sulle sue performance, presentando sì molte somiglianze con LOL, ma anche molte differenze.

LOL e RIP – Roast in peace: come funzionano i due show di Prime Video

Partiamo dal funzionamento dei due show. LOL – Chi ride è fuori è una gara tra comici: un gruppo selezionato di artisti della risata è chiamato a sfidarsi a suon di battute e sketch, con l’obiettivo di far ridere gli altri e, al contempo, di non ridere. Ogni tipo di risata, anche solo un sorriso, porta all’eliminazione dal gioco. Solo chi riesce a non ridere fino alla fine, e rimane dunque ultimo in gara, vince. RIP – Roast in peace è invece uno show nel quale alcuni comici sono chiamati a scrivere elogi funebri schietti e anche cattivi su alcuni VIP selezionati, che in questo caso sono Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini, Francesco Totti e Roberto Saviano. Questi ‘elogi funebri’ sono poi votati dal pubblico in base alla scorrettezza e al divertimento dato loro. Si crea, dunque, di volta in volta una classifica data dal punteggio che, alla fine degli elogi, darà un vincitore.

Differenze e similitudini tra i due show comici

Le similitudini appaiono sin da subito abbastanza evidenti. In entrambi gli show un gruppo di comici non solo si esibisce ma si sfida in una gara che garantisce una vittoria finale. Entrambi i programmi si affidano inoltre a un cast di comici professionisti, molti dei quali provengono dal mondo della stand-up comedy o hanno già partecipato a LOL. Infine, è chiaro che per entrambi gli show la pressione è centrale. In LOL è dettata dall’auto-controllo estremo (non ridere); in Roast in Peace è quella della performance.

Ma è altrettanto evidente che le due serie TV di Prime Video presentano differenze. La prima sta proprio nelle esibizioni: in LOL è determinante l’improvvisazione, mentre in RIP i comici portano in scena monologhi scritti e studiati con cura tempo prima. Anche il tipo di umorismo portato in scena è differente: LOL è caratterizzato da scene talvolta demenziali, gag fisiche, improvvisazione surreale; RIP, invece, porta una satira aggressiva e un umorismo nero, che talvolta sfocia nell’offesa. In poche parole, mentre LOL è un game show di resistenza che celebra la comicità immediata, fisica e surreale, Roast in Peace è un format da cabaret satirico che punta sulla qualità della scrittura comica.

LOL – Chi ride fuori, arriva la stagione 6: tutti i concorrenti ufficiali

Se Roast in peace ha appena fatto il suo debutto su Prime Video, LOL – Chi ride è fuori sta per tornare con la sua sesta stagione, della quale sono stati annunciati i concorrenti ufficiali. Si tratta di: Carlo Amleto, Barbaria Foria, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, UfoZero2, Scintilla, Yoko Yamada.

Programmi

