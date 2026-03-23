La rinascita di Angelina Mango, il tour scaccia-crisi e il gran finale (attesissimo): cosa sta combinando
La vincitrice di Sanremo 2024 è pronta a salire sul palco per le ultime tre date di Firenze (24 marzo) e Milano (27 e 28 marzo). Ecco i dettagli e la scaletta completa.
Un anno difficile, una crisi personale che l’aveva allontanata dalla musica, e poi la rinascita. Angelina Mango sta per chiudere uno dei tour più attesi e significativi della sua carriera. Prima una data a Firenze, il 24 marzo, poi il doppio gran finale a Milano il 27 e 28 marzo. Un epilogo che promette emozioni, ma soprattutto la conferma che l’artista che ha trionfato all’Ariston è tornata più forte di prima. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Angelina Mango, il tour della rinascita dopo la crisi
Angelina Mango ha attraversato un periodo complicato. Nell’ultimo anno la cantante si è allontanata dalla musica, segnata da una crisi personale che l’ha tenuta distante dai palchi e dal grande pubblico. Un silenzio che i fan hanno sentito e rispettato, aspettando con pazienza che fosse lei a decidere quando e come tornare. E la risposta è arrivata con Caramé, il nuovo album, e con il tour nei teatri che ne è seguito: "Nina canta nei teatri".
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"Caramé" non è un album pensato per compiacere: è un lavoro nato dal bisogno di raccontare, di elaborare, di rimettere insieme i pezzi. Un disco in cui ogni brano è una pagina di diario, dall’intensità di "Ioeio" — che affronta con coraggio il tema dei disturbi alimentari e del rapporto con il proprio corpo — alle dediche più intime di "Come un bambino", scritta per i suoi genitori. E il tour è lo specchio esatto di questo lavoro intimo. Che racconta in modo originale e profondo tutte le sfaccettature della giovane artista.
La scaletta attraversa generi, ‘vibes’ e dimensioni emotive diverse, passando da momenti di energia pura come "Ma che to’ dico a fa" e "Nina canta" a parentesi di silenzio quasi commovente come "Mani vuote", il brano che l’aveva fatta conoscere ad Amici, cantato spesso con il pubblico come unico accompagnamento. Il tutto si chiude con "Caramé", la stessa canzone che apre l’album omonimo: un viaggio che ricomincia da dove era partito.
Il gran finale: Firenze e il doppio show a Milano
Dopo mesi di teatri sold out, il tour si avvicina alla sua conclusione con tre appuntamenti imperdibili. Domani sera, 24 marzo, Angelina sarà al Teatro Verdi di Firenze, con inizio alle 20.45 e una scaletta che i fan si aspettano in linea con le date precedenti. Poi il gran finale: il 27 e 28 marzo, doppio show al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, due serate già sold out che si preannunciano come il momento più atteso dell’intero percorso.
Ecco la scaletta attesa per la data di Firenze:
- La noia
- La vita va presa a morsi
- Ioeio
- Ci siamo persi la fine
- Gioielli di famiglia
- Come un bambino
- 7up
- Pacco fragile
- Melodrama
- Aiaiai
- Nina canta (intermezzo)
- Che t’o dico a fa’
- Edmund e Lucy
- Tutto all’aria
- Mani vuote
- Smile
- Le scarpe slacciate
- Cosicosicosicosì
- Mylove
- Bomba a mano
- Fila indiana
- Velo sugli occhi
- Igloo
- Caramé (intro)
Ventiquattro brani per uno spettacolo che dura oltre due ore e che, come hanno raccontato i fan presenti alle date precedenti, non lascia mai davvero il tempo di annoiarsi.
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