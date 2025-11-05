Mediaset Infinity, Adriano Pappalardo re della comicità in questo film cult degli anni '80: perché è da vedere Il cantautore pugliese è protagonista assieme a molti famosi comici di un film divenuto cult della commedia all'italiana

Non solo cantautore con 8 dischi all’attivo e brani di successo come Ricominciamo, ma anche attore di cult della commedia all’italiana. Adriano Pappalardo, tra gli anni 80 e la fine dei 90, ha recitato in diverse pellicole, in particolar modo in quelle dirette dai fratelli Corbucci, come il film di cui parliamo oggi e che trovate in streaming senza costi sul catalogo di Mediaset Infinity. Un titolo non esente da difetti, ma che negli anni è diventato un vero e proprio cult e che ha contribuito alla nomea di una particolare località balneare romagnola.

Di cosa parla la trama di Rimini Rimini con Adriano Pappalardo in streaming su Mediaset Infinity

Rimini Rimini, diretto da Sergio Corbucci, si svolge sulla riviera romagnola, dove si intrecciano cinque storie di seduzione e inganni. Abbiamo Ermenegildo Morelli (Paolo Villaggio), rigido pretore in vacanza che, pur essendo baluardo del buoncostume, si fa sedurre dalla prosperosa Lola (Serena Grandi). I tre fratelli Bovi fanno di tutti per riportare il sorriso sul volto della sorella Noce, fidanzata con un disperso in mare (Pappalardo). Liliana (Eleonora Brigliadori) viene spinta da una sua amica tra le braccia di un culturista concentrato solo sulla palestra, finendo per essere ricatta da un dodicenne.

Un prete (Andrea Roncato), conosce una suora straniera (Elvire Audray) sul suo motoscafo e quest’ultima cerca di sedurlo. Infine, Gianni Bozzi (Jerry Calà), nel tentativo di convincere un ingegnere a firmare un ricco contratto, ingaggia una prostituta romanista spacciandola per sua moglie.

Comicità greve divenuta cult

Inutile girarci attorno, Rimini Rimini non brilla per la finezza delle proprie gag e battute. Anzi, esse girano quasi esclusivamente attorno al sesso, in una sorta di critica al perbenismo e all’ipocrisia dei costumi. Pur essendo grossolano e macchiettistico, il film fu a suo tempo un successo al botteghino, decretando la produzione di un sequel, Rimini Rimini – Un anno dopo.

In televisione è anche uscita una versione estesa da 170 minuti (rispetto ai 114 della versione cinematografica), che in realtà altro non era che il prodotto originale. Adriano Pappalardo in Rimini Rimini veste i panni del fidanzato disperso di Noce Bovi, che rispunta nel momento peggiore quando la ragazza si stava lasciando andare a un flirt con un animatore.

Dove vedere Rimini Rimini in streaming

Se volete recuperare questo film cult della commedia all’italiana con Adriano Pappalardo, trovate Rimini Rimini in streaming senza costi nel catalogo di Mediaset Infinity.

