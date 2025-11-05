Mediaset Infinity, Adriano Pappalardo re della comicità in questo film cult degli anni '80: perché è da vedere
Il cantautore pugliese è protagonista assieme a molti famosi comici di un film divenuto cult della commedia all'italiana
Non solo cantautore con 8 dischi all’attivo e brani di successo come Ricominciamo, ma anche attore di cult della commedia all’italiana. Adriano Pappalardo, tra gli anni 80 e la fine dei 90, ha recitato in diverse pellicole, in particolar modo in quelle dirette dai fratelli Corbucci, come il film di cui parliamo oggi e che trovate in streaming senza costi sul catalogo di Mediaset Infinity. Un titolo non esente da difetti, ma che negli anni è diventato un vero e proprio cult e che ha contribuito alla nomea di una particolare località balneare romagnola.
Di cosa parla la trama di Rimini Rimini con Adriano Pappalardo in streaming su Mediaset Infinity
Rimini Rimini, diretto da Sergio Corbucci, si svolge sulla riviera romagnola, dove si intrecciano cinque storie di seduzione e inganni. Abbiamo Ermenegildo Morelli (Paolo Villaggio), rigido pretore in vacanza che, pur essendo baluardo del buoncostume, si fa sedurre dalla prosperosa Lola (Serena Grandi). I tre fratelli Bovi fanno di tutti per riportare il sorriso sul volto della sorella Noce, fidanzata con un disperso in mare (Pappalardo). Liliana (Eleonora Brigliadori) viene spinta da una sua amica tra le braccia di un culturista concentrato solo sulla palestra, finendo per essere ricatta da un dodicenne.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un prete (Andrea Roncato), conosce una suora straniera (Elvire Audray) sul suo motoscafo e quest’ultima cerca di sedurlo. Infine, Gianni Bozzi (Jerry Calà), nel tentativo di convincere un ingegnere a firmare un ricco contratto, ingaggia una prostituta romanista spacciandola per sua moglie.
Comicità greve divenuta cult
Inutile girarci attorno, Rimini Rimini non brilla per la finezza delle proprie gag e battute. Anzi, esse girano quasi esclusivamente attorno al sesso, in una sorta di critica al perbenismo e all’ipocrisia dei costumi. Pur essendo grossolano e macchiettistico, il film fu a suo tempo un successo al botteghino, decretando la produzione di un sequel, Rimini Rimini – Un anno dopo.
In televisione è anche uscita una versione estesa da 170 minuti (rispetto ai 114 della versione cinematografica), che in realtà altro non era che il prodotto originale. Adriano Pappalardo in Rimini Rimini veste i panni del fidanzato disperso di Noce Bovi, che rispunta nel momento peggiore quando la ragazza si stava lasciando andare a un flirt con un animatore.
Dove vedere Rimini Rimini in streaming
Se volete recuperare questo film cult della commedia all’italiana con Adriano Pappalardo, trovate Rimini Rimini in streaming senza costi nel catalogo di Mediaset Infinity.
Guida TV
-
06 Novembre 2025
Molto rumore per nullaLa7 Cinema
Potrebbe interessarti anche
Adriano Pappalardo, chi è la moglie Lisa Giovagnoli: 60 anni d'amore, il tradimento e la tragedia sfiorata
Il cantante, ospite a Belve 2025, e la compagna stanno insieme da molti anni, ma il ...
Belve, le pagelle: Fagnani realizza un sogno (8), Iva Zanicchi vulcano in eruzione (7), Irene Pivetti s'arrabbia (5)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di martedì 4 ottobre 2025 del program...
Valentina Lodovini accende la passione su Mediaset Infinity: così provocante non l'avete mai vista
Mediaset Infinity propone ai suoi utenti una commedia frizzante: Valentina Lodovini ...
Iva Zanicchi una vera belva da Francesca Fagnani, frecciata a Mina: "Rimani a Lugano, non ti muovere"
Tra frecciate a Mina, guai col fisco e profezie sulla Rai, Iva Zanicchi si racconta ...
Garlasco in TV: gli audio manipolati, il mistero di Maurizio e il rebus dei ‘favori’ a Sempio
Stasera Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi tornerà sul caso del delitto di Chiara Poggi...
GialappaShow, la comicità più surreale della Tv è tornata (finalmente): e non potete perderla
Il Mago Forest e tutta la band è tornato su Tv8 con sketch nuovi e 'vecchi' e l'icon...
Questo film è una vera perla nascosta su Mediaset Infinity: altro che La Forza di Una Donna
Una madre affronta il tempo e la malattia scrivendo una lista d’amore per i suoi fig...
Netflix fa il colpaccio, questa serie Tv cult amata dagli italiani diventa un film con George Clooney
Da serie super amata a film-evento: Netflix riunisce il cast originale e accoglie co...