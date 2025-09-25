Rihanna mamma tris, regola della ‘R’ confermata: nome della figlia e bufera per l’orologio da 100mila euro

Rihanna e A$AP Rocky hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio: Rocki Irish Mayers, nata il 13 settembre 2025, ma di cui l’annuncio ufficiale è arrivato oggi. La piccola, che si unisce ai fratelli RZA (3 anni) e Riot (2 anni), è la loro prima figlia femmina della coppia di cantanti. La scelta del nome segue la tradizione di famiglia: tutti i figli iniziano con la lettera "R", proprio come i genitori.

Rihanna ha partorito, è nata la terza figlia: l’annuncio social Rocki Irish Mayers

La popstar americana ha scelto Instagram per condividere la gioia con i fan. Una foto la ritrae mentre tiene in braccio la neonata, avvolta in una coperta rosa con un anello d’oro con la scritta "Mamma". Nella galleria, anche due guantoni minuscoli di colore rosa e un fiocco, chiaro indizio del sesso della piccola. La didascalia recita: "Rocki Irish Mayers 13 settembre 2025". Il post ha generato una vera mobilitazione da parte dei fan di Rihanna, collezionando oltre 6 milioni di like in poche ore. Tra chi ha apprezzo il contenuto c’era anche Chiara Ferragni.

Rihanna, nome completo Robyn Rihanna Fenty, 37 anni, originaria di Barbados, è cantante, imprenditrice e fondatrice di Savage X Fenty e Fenty Beauty. A$AP Rocky, al secolo Rakim Mayers, 36 anni, rapper, produttore e stilista, membro del collettivo A$AP Mob, è noto per la sua carriera musicale e la partecipazione a film e campagne moda.

Insieme dal 2020, Rihanna e A$AP Rocky non hanno mai confermato se siano sposati. Rocky, intervistato sull’argomento, ha risposto con ironia: "Come fai a sapere che non sono già un marito?" e aggiunto: «Non posso ancora confermarlo». Per la coppia, la vera certezza è l’amore e la famiglia che cresce con l’arrivo del suo terzo ‘gioiello’.

Rihanna e A$AP Rocky: i tre figli e la regola della ‘R’ per i nomi

Con Rocki, la famiglia di Rihanna e Rocky si fa sempre più numerosa. RZA ha ormai tre anni, Riot ne ha due, e ora la sorellina è pronta a farsi largo tra i fratellini. Alla première dei Puffi a Los Angeles, RiRi aveva confidato: "Sono felicissimi", parlando della reazione dei suoi due bimbi alla notizia dell’arrivo della sorellina.

Come i fratelli, anche Rocki segue la tradizione dei nomi che iniziano con la lettera "R". Rocky, intervistato da Seth Meyers, aveva confermato. La scelta del nome, quindi, non ha sorpreso troppo i fan più attenti. Già mesi fa, ospite da Seth Meyers, A$AP Rocky aveva scherzato: "I nostri primi due figli hanno la R, anche io e Rihanna iniziamo con la R… mi sembra ovvio che il terzo seguirà la stessa strada!». Una promessa mantenuta.

Rihanna, polemiche per l’orologio da 100mila dollari

Un dettaglio che ha fatto discutere tra i fan riguarda l’orologio che Rihanna indossava durante lo scatto post parto con cui ha annunciato ai fan l’arrivo della sua terzogenita. Si tratta di modello extra–lusso: un orologio Audemars Piguet Royal Oak con cintuirino in oro rosa 18 carati, attualmente in vendita sul mercato dell’usato a circa 100mila dollari. Rihanna, inoltre, aveva al collo anche un ciondolo Splendente con la lettera R di Renato Cipullo in vendita a 7.950 dollari. Uno sfoggio di stile e opulenza che ha subito catturato l’attenzione dei fan più attenti, generando qualche polemica sollevata da chi ha accusato la cantante di voler ostentare la sua ricchezza anche in un momento così tenero e personale.

