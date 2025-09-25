Rihanna è sexy anche nello spazio: in questo film vive un’avventura mozzafiato Rihanna si lancia nello spazio con Luc Besson: il regista francese l'ha scelta per un ruolo da protagonista nel suo spettacolare film fantascientifico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Dopo la nascita della piccola Rocki Irish Mayers (sua terza figlia), Rihanna sorprende ancora una volta il grande pubblico, questa volta esplorando un universo completamente nuovo sotto la direzione visionaria di Luc Besson. In questo film (di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo), la pop star, oltre al suo lato sexy, riesce a sorprendere gli spettatori con un ruolo ‘particolare’, che mette in risalto anche il suo grande talento da attrice. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Valerian e La Città dei Mille Pianeti, la storia dietro l’alieno (super sexy) di Rihanna

Valerian e la Città dei Mille Pianeti film del 2017 diretto da Luc Besson e tratto dai fumetti Valérian et Laureline, è un’opera che stupisce sia per gli effetti visivi sia per le riflessioni sul potere e lo sfruttamento. La storia segue gli agenti speciali Valerian e Laureline, che devono proteggere la Stazione Alfa, una città intergalattica minacciata da una forza che mette in pericolo la pace. La vicenda dei Pearls, sfruttati per la raccolta di perle, rappresenta una critica al colonialismo e alle ingiustizie ambientali. Nella pellicola è presente anche la pop star Rihanna, la quale interpreta Bubble, un’aliena mutaforma, la cui presenza, breve ma intensa, combina sensualità e debolezza, catturando l’attenzione del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è da dire che il regista Luc Besson ha fatto una scelta davvero audace scegliendo Rihanna per il ruolo di Bubble. Ha collaborato con lei per creare un personaggio affascinante e tragico. La scena dello spogliarello è stata pensata per essere emotivamente intensa, e la performance della cantante è stata lodata dai critici per la sua capacità di trasmettere emozioni complesse in poco tempo (visto che la sua parte è breve).

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Valerian è stato girato principalmente in Francia, presso la Cité du Cinéma a Saint-Denis, studio progettato da Luc Besson e dotato di sette set dedicati al film. La scelta della location ha beneficiato anche di incentivi fiscali. Il film si distingue per oltre 2.700 inquadrature digitali e per le creature aliene, come i Pearls, create interamente in CGI da Weta Digital con tecnologia di motion capture. Con un budget di circa 180 milioni di dollari, è stato il film europeo più costoso fino a quel momento. Nel cast, oltre a Rihanna, figurano anche Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen e Rutger Hauer. Se abbiamo suscitato il vostro interesse e avete, quindi, deciso di vedere Valerian e La Città dei Mille Pianeti, lo trovate in streaming su NOW, Rakuten TV, Prime Video ed Apple TV.

Potrebbe interessarti anche