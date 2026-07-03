Che fine hanno fatto i Righeira? Il duo che ha fatto ballare gli anni ’80 con successi intramontabili non ha mai smesso di farci cantare Dove sono ora Stefano Righi e Stefano Rota, i due che con i loro successi dance hanno fatto ballare tutti negli anni '80 e non solo?

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Sono ormai 10 anni che Johnson e Michael Righeira, nomi d’arte di Stefano Righi e Stefano Rota, non suonano più assieme, ma la loro musica è rimasta incisa a fuoco nella memoria degli italiani. Soprattutto di quelli che sono cresciuti negli anni ’80, un decennio che i due hanno fatto ballare con hit immortali come Vamos a la Playa, No Tengo Dinero o L’estate sta finendo.

Inni che sono riusciti a travalicare i confini del tempo, anche entrando nel vocabolario comune. Ma dove sono ora i due? Che fine hanno fatto i Righeira? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovi tutta la loro storia. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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