RaiPlay, Ricky Memphis travolto da nozze, tradimenti e guai: farà impazzire il pubblico
Ricky Memphis torna a far ridere e lo fa sulla piattaforma RaiPlay con una commedia diretta da Carlo Vanzina: imprevisti, vecchi amici e un matrimonio 'strano'.
Era da un po’ che non lo vedevamo, anche se presto sarà ne I Cesaroni 7, e la sua mancanza si è fatta sentire. Nell’attesa, però, potremmo tornare a sorridere grazie alla simpatia di Ricky Memphis, il quale è su RaiPlay con una commedia tutta da ridere, diretta da Carlo Vanzina. Segreti, vecchi amici ai quali dimostrare di ‘avercela fatta’ e un matrimonio che non sembra tale. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, quindi, proseguite la lettura e vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Ricky Memphis spavaldo ma fragile nel film Un Matrimonio da Favola
Un Matrimonio da Favola è un film commedia firmato da Carlo Vanzina e con protagonista Ricky Martin. Cinque amici di liceo, un tempo inseparabili, si ritrovano vent’anni dopo il diploma per il matrimonio di Daniele a Zurigo, sposando Barbara, figlia di un noto banchiere. Per loro, la vita non è stata altrettanto generosa: tutti avevano sogni e ambizioni, ma pochi li hanno realizzati. Tra ricordi, equivoci e situazioni comiche, riscoprono la loro amicizia e trovano il coraggio di affrontare le proprie vite e aspirazioni. Il matrimonio non sarà perfetto, ma diventa l’occasione per ricominciare. Il film fa riflettere su un’osservazione importante: cosa resta delle aspettative giovanili quando si è adulti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Memphis interpreta Daniele e incarna proprio questa riflessione: si presenta come come un uomo "realizzato" (lavora in una banca importante a Zurigo e sta per sposare la figlia del presidente) ma nasconde insicurezze e fragilità. Invitando gli amici del liceo al matrimonio, cerca una sorta di riconoscimento e conferma del proprio valore. L’evento delle nozze, diventa, dunque, sia una festa ma anche una specie di esame, dove emergono insicurezze, segreti reconditi e un’apparente senso di sicurezza.
Location, curiosità e dove vedere in streaming Un Matrimonio da Favola
Le riprese del film si sono svolte in diverse città europee, tra cui Zurigo, simbolo di successo e stabilità, Roma, e Klagenfurt, dove sono state girate le scene dell’addio al celibato. Location importanti includono anche l’hotel e l’imbarcadero di Zurigo, la villa di Casimiro Mayer a San Leonardo a Borghetto (TN) e un campo da calcio romano per le scene iniziali. Carlo Vanzina ha confessato di aver tratto ispirazione dal romanzo La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo e da film di "wedding cinema" come Quattro matrimoni e un funerale e Le amiche della sposa, che esplorano amicizie e complicazioni durante i matrimoni. Tra le curiosità più sfiziose, c’è una scena che mostra una nota bottiglia di amaro con la battuta "Cosa vuoi di più dalla vita?", inserita con ironia. Trovate il film in streaming su RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Maurizio Mattioli malato? No, è più vivo che mai: dove vedere i suoi migliori film e serie tv in streaming
I migliori film e le serie tv da vedere oggi in streaming in cui ha recitato l'attor...
Sergio Castellitto intrappolato in un’illusione su RaiPlay: la commedia è geniale
Su RaiPlay è disponibile una commedia con Sergio Castellitto, affiancato da Sabrina ...
Su Netflix trovate oggi Lino Guanciale in un ruolo totalmente inedito: vi farà riflettere e ridere
Tra studenti ribelli e prof imprevedibili, la nuova commedia con Lino Guanciale conq...
I film in onda in TV stasera, lunedì 13 ottobre 2025: Vanessa Scalera e la malattia dei genitori
I migliori film della serata di lunedì 13 ottobre 2025: dal dolore della protagonist...
Ambra Angiolini irriconoscibile su RaiPlay: è fragile ma coraggiosa in questo film pieno di solidarietà femminile
Ambra Angiolini guida un gruppo di donne spericolate pronte a sorprendere e far ride...
Serena Autieri da brividi in questa commedia su RaiPlay che scalda il cuore
L'attrice napoletana, assieme a Fabio De Luigi è diretta da Alessandro Siani in Si a...
Su RaiPlay la serie più imprevedibile di sempre: Giorgio Tirabassi tra humour e amare verità
Una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film con Giorgio Tirabassi e al...
Su RaiPlay troverete un Adriano Giannini perso nel vortice dell’ossessione con un passato tormentato
Adriano Giannini torna su RaiPlay con un film forte, la cui storia non lascerà indif...