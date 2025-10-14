RaiPlay, Ricky Memphis travolto da nozze, tradimenti e guai: farà impazzire il pubblico Ricky Memphis torna a far ridere e lo fa sulla piattaforma RaiPlay con una commedia diretta da Carlo Vanzina: imprevisti, vecchi amici e un matrimonio 'strano'.

Era da un po’ che non lo vedevamo, anche se presto sarà ne I Cesaroni 7, e la sua mancanza si è fatta sentire. Nell’attesa, però, potremmo tornare a sorridere grazie alla simpatia di Ricky Memphis, il quale è su RaiPlay con una commedia tutta da ridere, diretta da Carlo Vanzina. Segreti, vecchi amici ai quali dimostrare di ‘avercela fatta’ e un matrimonio che non sembra tale. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, quindi, proseguite la lettura e vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Ricky Memphis spavaldo ma fragile nel film Un Matrimonio da Favola

Un Matrimonio da Favola è un film commedia firmato da Carlo Vanzina e con protagonista Ricky Martin. Cinque amici di liceo, un tempo inseparabili, si ritrovano vent’anni dopo il diploma per il matrimonio di Daniele a Zurigo, sposando Barbara, figlia di un noto banchiere. Per loro, la vita non è stata altrettanto generosa: tutti avevano sogni e ambizioni, ma pochi li hanno realizzati. Tra ricordi, equivoci e situazioni comiche, riscoprono la loro amicizia e trovano il coraggio di affrontare le proprie vite e aspirazioni. Il matrimonio non sarà perfetto, ma diventa l’occasione per ricominciare. Il film fa riflettere su un’osservazione importante: cosa resta delle aspettative giovanili quando si è adulti.

Memphis interpreta Daniele e incarna proprio questa riflessione: si presenta come come un uomo "realizzato" (lavora in una banca importante a Zurigo e sta per sposare la figlia del presidente) ma nasconde insicurezze e fragilità. Invitando gli amici del liceo al matrimonio, cerca una sorta di riconoscimento e conferma del proprio valore. L’evento delle nozze, diventa, dunque, sia una festa ma anche una specie di esame, dove emergono insicurezze, segreti reconditi e un’apparente senso di sicurezza.

Location, curiosità e dove vedere in streaming Un Matrimonio da Favola

Le riprese del film si sono svolte in diverse città europee, tra cui Zurigo, simbolo di successo e stabilità, Roma, e Klagenfurt, dove sono state girate le scene dell’addio al celibato. Location importanti includono anche l’hotel e l’imbarcadero di Zurigo, la villa di Casimiro Mayer a San Leonardo a Borghetto (TN) e un campo da calcio romano per le scene iniziali. Carlo Vanzina ha confessato di aver tratto ispirazione dal romanzo La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo e da film di "wedding cinema" come Quattro matrimoni e un funerale e Le amiche della sposa, che esplorano amicizie e complicazioni durante i matrimoni. Tra le curiosità più sfiziose, c’è una scena che mostra una nota bottiglia di amaro con la battuta "Cosa vuoi di più dalla vita?", inserita con ironia. Trovate il film in streaming su RaiPlay.

