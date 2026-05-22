Ricky Martin, paura durante il concerto in Montenegro: il gas lacrimogeno interrompe il live, attimi di terrore per i fan Attimi di terrore durante il concerto di Ricky Martin a Podgorica: il cantante interrompe lo show dopo il lancio di gas lacrimogeno, poi torna sul palco.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Momenti di forte tensione durante il concerto di Ricky Martin a Podgorica, in Montenegro. Lo show del 21 maggio, prima tappa europea del nuovo tour dell’artista, è stato improvvisamente interrotto dopo che uno spettatore avrebbe spruzzato del gas lacrimogeno verso il palco. Nel giro di pochi istanti tra il pubblico si è diffuso il panico, con molti fan che hanno cercato di allontanarsi dall’area del concerto. Per motivi di sicurezza, il cantante e il suo staff hanno lasciato immediatamente il palco mentre le forze dell’ordine intervenivano per riportare la situazione sotto controllo. Nonostante la paura iniziale, il live è poi ripreso regolarmente grazie alla decisione dello stesso Ricky Martin, che ha scelto di tornare a esibirsi per non deludere i fan presenti.

Concerto di Ricky Martin interrotto a Podgorica: cosa è successo

L’episodio si è verificato nel pieno dell’esibizione nella capitale del Montenegro, dove Ricky Martin aveva appena inaugurato la parte europea della sua tournée. Secondo quanto riferito dal team dell’artista, una persona presente tra il pubblico avrebbe spruzzato del gas lacrimogeno in direzione del palco, provocando caos e preoccupazione tra gli spettatori. L’evento è stato sospeso per alcuni minuti e il pubblico è stato assistito dal personale presente nell’area del concerto. Nel messaggio si legge che, come misura precauzionale, Ricky Martin e il suo staff hanno lasciato immediatamente il palco mentre sicurezza e autorità locali intervenivano per garantire l’incolumità dei presenti. Una volta ristabilita la calma, però, l’artista avrebbe deciso personalmente di riprendere lo show nonostante i consigli contrari di alcuni membri del team.

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La scelta del cantante è stata accolta con entusiasmo dai fan presenti, che hanno potuto assistere alla conclusione del concerto senza ulteriori problemi. L’episodio ha inevitabilmente generato grande attenzione sui social, dove molti spettatori hanno raccontato i momenti di paura vissuti durante il live.

Tour europeo confermato: Ricky Martin torna anche in Italia

Nonostante quanto accaduto in Montenegro, il tour europeo di Ricky Martin proseguirà regolarmente senza modifiche al calendario. Lo staff dell’artista ha infatti confermato che tutte le prossime date rimangono in programma, comprese quelle internazionali previste nelle prossime settimane. Per i fan italiani c’è inoltre grande attesa per il ritorno del cantante nel nostro Paese. Dopo circa quindici anni di assenza dai palchi italiani, Ricky Martin tornerà infatti a esibirsi in Italia il 21 giugno 2026 con un concerto al Sanpark Adriatic di San Benedetto del Tronto, unica data italiana della tournée europea.

Durante lo spettacolo non mancheranno alcuni dei brani più celebri della sua carriera, da "Livin’ la Vida Loca" a "Maria", passando per "She Bangs", "La bomba" e "La copa de la vida", oltre ai pezzi più recenti del repertorio dell’artista. Sul palco insieme a lui ci saranno musicisti, ballerini e una produzione ricca di coreografie ed effetti scenici. Con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, Ricky Martin resta una delle icone più amate del pop latino internazionale. Nel corso della sua carriera ha conquistato Grammy e Latin Grammy, affiancando alla musica anche diverse attività benefiche attraverso la sua fondazione.

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