Rick Sollo scomparso in elicottero: ricerche in corso in Brasile, l’appello di Renner Il cantante brasiliano Rick Sollo è tra i cinque passeggeri dell’elicottero di cui si sono perse le tracce. Le ricerche proseguono in una zona montuosa.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il mondo della musica brasiliana è con il fiato sospeso per Rick Sollo, cantante del celebre duo Rick & Renner. L’artista, 59 anni, si trovava a bordo di un elicottero del quale si sono persi i contatti lunedì scorso. Con lui, secondo le informazioni diffuse, viaggiavano altre quattro persone, tra cui un noto imprenditore brasiliano. Le squadre di soccorso stanno concentrando le operazioni in una zona montuosa nei pressi di Urubici, nello Stato di Santa Catarina. Al momento, però, non è stata confermata ufficialmente la presenza di un velivolo precipitato.

Rick Sollo tra i passeggeri dell’elicottero

La presenza di Rick Sollo a bordo è stata confermata attraverso un comunicato diffuso sui social da Avelar. Nel messaggio viene spiegato che sull’elicottero si trovavano cinque persone e che, dopo la perdita dei contatti, sono immediatamente scattate le operazioni di ricerca. Le autorità invitano anche gli abitanti della zona a segnalare qualsiasi elemento che possa aiutare a individuare il velivolo: rumori insoliti, fumo, bagliori o eventuali frammenti. I Vigili del Fuoco brasiliani stanno lavorando in due aree distinte, separate da circa 30 chilometri, individuate sulla base del punto in cui sono state perse le comunicazioni e dell’ultima posizione registrata dal telefono cellulare di una delle persone a bordo.

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Secondo quanto riportato dalla BBC, nell’operazione sono impegnati circa 20 vigili del fuoco, mezzi 4×4 e due velivoli militari specializzati nelle missioni di ricerca e soccorso, un Black Hawk H-60 e un SC-105 Amazonas. Non viene escluso neppure l’impiego di cani da ricerca.

Maltempo e territorio rendono difficili le ricerche

Le condizioni ambientali stanno complicando ulteriormente il lavoro dei soccorritori. Il maltempo aveva fatto ipotizzare una sospensione delle operazioni durante la notte, ma alla fine le squadre hanno scelto di proseguire le ricerche. Il territorio montuoso presenta infatti diversi ostacoli, tra cui ponti sommersi e alberi caduti. L’Aeronautica militare brasiliana ha spiegato che l’obiettivo principale resta quello di localizzare nel minor tempo possibile sia il velivolo sia le persone che erano a bordo. Le attività vengono quindi aggiornate continuamente sulla base delle nuove informazioni raccolte durante le operazioni.

Nel frattempo, cresce l’apprensione per Rick Sollo, nome d’arte di Geraldo Antônio de Carvalho. Nato a Porto Nacional e trasferitosi da bambino a Brasilia, il cantante ha costruito una lunga carriera nella musica sertaneja. La sua passione nasce in famiglia e, dopo una prima esperienza musicale con la sorella, incontra Renner a Brasilia. Da quell’incontro, nel 1983, nasce uno dei duo più conosciuti della musica brasiliana. Rick & Renner hanno conquistato il pubblico anche grazie a "Ela é Demais", brano pubblicato nel 1986. Dopo diverse separazioni e reunion, i due si sono esibiti nuovamente insieme lo scorso 19 settembre. Proprio Renner ha voluto rivolgere un messaggio pubblico al collega e amico: in questo momento di angoscia e incertezza, ha invitato a mantenere la speranza e a pregare affinché le squadre impegnate nelle ricerche possano trovare presto l’elicottero e portare buone notizie. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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