Richard Gere sbarca su Apple TV: protagonista di una miniserie bollente tra divorzi, passioni segrete e caos L’attore entra in una miniserie Apple TV con Chastain e Stiller: tra passioni proibite e un ruolo ancora avvolto nel mistero, la trama promette più che bene.

Melania Fiata

Richard Gere non si smentisce mai e torna a sorprendere il grande pubblico con una piacevole notizia. L’attore hollywoodiano entra in un progetto televisivo targato Apple TV, nello specifico si tratta di una miniserie, il cui titolo è The Off Weeks, e che vede nel cast altri volti amatissimi, tra cui Ben Stiller. Qualche dettaglio sulla trama già si conosce (tra poco ve ne parleremo) e possiamo dirvi che è davvero molto interessante. Di seguito, tutti i dettagli.

The Off Weeks, cosa sappiamo sulla nuova serie di Apple TV con Richard Gere

Ebbene sì, Richard Gere entra nel cast di The Off Weeks, miniserie Apple TV+ in otto episodi con Jessica Chastain e Ben Stiller, entrambi anche produttori esecutivi. La serie è diretta da Michael Showalter, con Alissa Nutting come showrunner, ed è prodotta da Apple Studios. La storia segue Gus Adler (Stiller), professore di scrittura alle prese con un difficile divorzio: durante le "settimane on", quando ha la custodia dei figli, fatica a mantenere l’equilibrio, mentre nelle "settimane off" si innamora della misteriosa Stella West (Chastain), dando vita a una relazione che mette in conflitto responsabilità familiari e ambizioni personali. Gere interpreterà Jonathan.

Nel cast figurano anche Arian Moayed e Annaleigh Ashford. Tra i produttori esecutivi, oltre ai protagonisti, ci sono John Lesher, Kelly Carmichael, Jordana Mollick, Paul Lee, Gabriel Fisher e Dean Bakopoulos.

Richard Gere protagonista delle serie The Agency: Central Intelligence

Attualmente, Gere è protagonista della serie drammatica Showtime, The Agency: Central Intelligence. Si tratta di uno show spy thriller, adattamento del successo francese Le Bureau – Sotto Copertura, realizzato da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, autori di Edge of Tomorrow – Senza Domani. Ma di cosa parla la serie? Ora ve lo sveliamo subito. La CIA ha una divisione speciale per formare e gestire agenti in missioni sotto copertura. Martian, uno di questi agenti, riceve un breve preavviso prima di concludere la sua ultima missione, ma fatica a lasciare la falsa identità che ha creato. Al suo ritorno a Londra, il destino lo fa incontrare di nuovo con Samia, l’amante che aveva dovuto abbandonare improvvisamente. Nel cast troviamo:

Michael Fassbender (Martian)

Jeffrey Wright (Henry Ogletree)

Jodie Turner-Smith (dottoressa Sami Zahir)

Katherine Waterston (Naomi)

Harriet Sansom Harris (dottoressa Rachel Blake)

John Magaro (Owen)

Saura Lightfoot-Leon (Danny Morata)

Andrew Brooke (Nonno)

India Fowler (Poppy)

Reza Brojerdi (Reza)

Alex Reznik (Coyote)

Richard Gere (Bosko)

Curtis Lum (Guo)

Marcin Zarzeczny (Alexei Orekhov)

Violet Verigo (Sandy)

Adam Nagaitis (Nonna)

Bilal Hasna (Simon)

Tom Vaughan-Lawlor (Ben)

Sabrina Wu (Raine)

Ambreen Razia (Blair)

Edward Holcroft (dottor Charlie Remy)

Sergej Onopko (dottor Koval)

Oleksandr Rudynsky (Boutenko)

Tim Samuels (Alex Kent-Jones)

Hugh Bonneville (James Richardson)

Dominic West (direttore della CIA)

