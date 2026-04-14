Richard Gere, l'American Gigolò dal grande cuore: dal successo mondiale al 'ritiro' dalle scene Il divo che ha incarnato l'ideale di bellezza e fascino negli anni Ottanta ha trasformato la sua carriera in un percorso di ricerca personale

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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L’immagine di Richard Gere che si prepara meticolosamente sulle note di Call Me dei Blondie è impressa indelebilmente nella storia del cinema contemporaneo. Era il 1980 e American Gigolò, diretto da Paul Schrader, non si limitava a lanciare un nuovo attore, ma imponeva un canone estetico e un’idea di divismo sofisticato e moderno. Gere, nei panni di Julian Kay, diventava istantaneamente il volto del decennio, un’icona di stile capace di coniugare un’eleganza algida a una carica erotica dirompente. Quel ruolo fu la miccia che accese una carriera destinata a dominare le classifiche del box office per oltre trent’anni.

L’ascesa verso l’Olimpo di Hollywood

Il successo di American Gigolò fu immediatamente consolidato da un altro titolo fondamentale: Ufficiale e gentiluomo (1982). Se il film di Schrader ne aveva esaltato il fascino ambiguo, l’opera di Taylor Hackford lo trasformò nell’eroe romantico per eccellenza. La divisa bianca di Zack Mayo divenne il simbolo di una consacrazione definitiva, rendendo Gere uno degli attori più ricercati e pagati dell’industria del cinema. Da quel momento, la sua traiettoria professionale non ha conosciuto scossoni, ma solo meritate pause volontarie, attraversando generi diversi con estrema disinvoltura. Dal noir di Affari Sporchi alla commedia romantica globale con Pretty Woman, fino al musical premiato agli Oscar Chicago, Gere ha dimostrato di saper evolvere oltre l’etichetta di sex symbol, costruendo una filmografia solida e variegata, sempre carica di fascino e umanità: in tal senso è utile ricordare come, al di là dei ruoli charmant, sia stato presente anche in commedie e film singolari come Comic Movie, Lo stato della mente e Hachiko, liberamente tratto dalla storia del cane omonimo.

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La scelta del ritiro dalle grandi produzioni

Negli ultimi anni, la presenza di Richard Gere sui grandi schermi internazionali si è fatta sensibilmente più rada. Non si è trattato di un calo di interesse da parte del pubblico, quanto di una scelta consapevole legata a diversi fattori. Da un lato, la sua nota vicinanza alla causa del Tibet e il legame profondo con il Dalai Lama lo hanno reso una figura complessa da gestire per le grandi major, sempre più attente ai rapporti commerciali con il mercato cinese. Dall’altro, l’attore ha iniziato a prediligere cinema indipendente e ruoli più autoriali, come dimostrato in L’incredibile vita di Norman, dove ha dato prova di una maturità recitativa che non necessita più dei lustrini delle grandi produzioni hollywoodiane.

La nuova dimensione familiare e spirituale

Oggi la vita di Richard Gere sembra aver trovato un baricentro lontano dai set cinematografici. Il tempo dedicato alla famiglia è diventato la sua priorità assoluta, specialmente dopo il matrimonio con Alejandra Silva e la nascita dei loro figli. Gere ha più volte dichiarato in diverse interviste che la gioia di essere padre in età matura gli ha fornito una prospettiva diversa sulle priorità della vita, rendendo meno urgente il richiamo del lavoro costante. A questa dimensione privata si affianca il costante impegno spirituale e umanitario; la sua quotidianità è scandita dalla meditazione e dalle attività della Gere Foundation, con cui sostiene progetti a difesa dei diritti umani e della salute. Anche se lo si vede meno al cinema, Richard Gere sembra aver completato con successo la transizione da divo irraggiungibile a uomo impegnato, capace di abitare la propria fama con estrema serenità.

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