Richard Gere, chi è la moglie Alejandra Silva: il padre potente, il lavoro in Italia e la nuova vita all'estero 34 anni di differenza, due figli e un amore sempre più solido: chi è la donna spagnola che ha rubato il cuore di uno dei grandi sex symbol di Hollywood

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Dieci anni d’amore e non sentirli, anzi. Le cose sembrano andare sempre meglio tra Richard Gere, 75 anni e sua moglie e madre dei suoi due figli, la spagnola Alejandra María Silva García-Baquero, che di anni ne ha 43. 34 anni di differenza dunque tra marito e moglie, che non hanno impedito alla scintilla dell’amore di scoccare e di unire una coppia che è ancora solidissima.

Ma chi è Alejandra Silva, la donna che ha conquistato il cuore di uno dei più grandi divi e soprattutto sex symbol della storia di Hollywood?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alejandra Silva e Richard Gere: l’amore, la famiglia, le scelte di vita

Nata in Galizia, a La Coruna nel febbraio del 1983, cresciuta a Madrid, figlia di Ignacio Silva Botas, un importante imprenditore iberico noto per essere stato, fra il 1995 e il 2000, anche il presidente del Real Madrid, ha studiato pubblicità e marketing ed è impegnata come attivista nella lotta alla povertà e per l’inclusione e la sostenibilità sociale.

Aleandra Silva ha incontrato per la prima volta Richard Gere nel 2014, a Positano, dove lei era direttrice di un hotel di lusso. La scintilla è dunque scoccata immediatamente nello splendore della Costiera Amalfitana, ma i due si sono frequentati quasi un anno in segreto, prima di decidere di venire allo scoperto.

Entrambi già genitori di figli nati da precedenti unioni, Albert che Alejandra ha avuto dall’ex marito, l’imprenditore minerario canadese Govind Friedland, e Homer figlio dell’attore e di Carey Lowell, dopo essersi sposati nel 2018 a New York (seconde nozze per lei, terze per lui dopo Cindy Crawford e Carey Lowell), hanno messo al mondo due figli: Alexander nato nel 2019 e James di un anno più piccolo, cresciuti negli Stati Uniti, tra l’immenso ranch di Gere nel Connecticut e la villa dell’attore poco fuori New York, ma entrambi i bambini sono, per scelta dei genitori, bilingue.

L’anno scorso, tutta la famiglia allargata ha deciso di lasciare gli States per trasferirsi a Madrid, un’iniziativa raccontata con grande entusiasmo pubblicamente da Richard Gere che si è detto felicissimo di trasferirsi nel paese natale della moglie, che già ama molto profondamente e di cui ammira lo stile di vita. «Per me, trasferirmi a Madrid sarà una grande avventura, perché non ho mai vissuto a tempo pieno fuori dagli Stati Uniti. E credo che sarà molto interessante anche per i miei figli» ha spiegato l’attore hollywodiano in un’intervista in cui raccontava la sua decisione.

Domenica 5 ottobre Richard Gere sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa e di certo questa nuova vita mediterranea sarà uno dei temi della chiacchierata con il conduttore.

Potrebbe interessarti anche