Il dolore per la scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta lo scorso 16 agosto a Roma all’età di 89 anni, continua ad agitare le acque nel mondo dello spettacolo italiano. E a suscitare clamore non sono solo il lutto, e la memoria del grande conduttore, ma anche rivelazioni ‘scottanti’ rilasciate di recente da Katia Ricciarelli. La celebre soprano, ex moglie del conduttore per ben 18 anni, si è lasciata andare ad affermazioni alquanto divisive, che gettano una nuova luce non soltanto sugli ultimi anni di Baudo, ma soprattutto sulle persone che gli sono state accanto nel periodo più delicato della sua vita. Compresa l’assistente Dina. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Katia Ricciarelli, lo sfogo su Baudo e le accuse all’entourage

Katia Ricciarelli, in una lunga intervista concessa al settimanale Gente, ha voluto chiarire ancora una volta la sua amarezza: "La sua scomparsa l’ho appresa dalla televisione: nessuna delle persone che stavano attorno a lui ha avuto l’accortezza di telefonarmi per avvisarmi, da loro ho ricevuto solo silenzio". Parole, quelle di Katia, che lasciano trasparire una profonda delusione, legata non solo alla scomparsa improvvisa dell’uomo con cui ha condiviso quasi vent’anni di matrimonio, ma anche (e soprattutto) all’isolamento che – a suo dire – le sarebbe stato imposto da chi si definiva vicino a Baudo.

Katia ha poi aggiunto di aver provato, negli ultimi anni, a riallacciare i contatti con il conduttore: "Io l’ho chiamato molte volte e, tranne in un’occasione in questi ultimi sei anni, non ho potuto parlare con lui; non sapevo nemmeno del suo stato di salute e la sua morte è stata per me improvvisa e inaspettata. Per sentirlo dovevo passare attraverso la sua assistente Dina".

Il retroscena choc sull’assistente di Pippo Baudo

Ma le parole più rivelatrici, nell’intervista a Katia Ricciarelli, arrivano quando l’ex di Baudo inizia a puntare il dito (davvero) contro l’entourage del conduttore: "Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste. Pensi che una volta mi dissero che doveva essere operato: arrivai in ospedale e l’intervento era già avvenuto. Sono sempre stata messa all’oscuro di tutto e questo per me rimane un grande dolore".

E infine, quando a Katia viene chiesto se Baudo "comprendesse tutto questo", lei lancia la stoccata conclusiva: "Una volta mi disse di avere intestato due appartamenti di Roma alla sua assistente Dina. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: ‘È buona e mi sta vicino’. Questo le fa capire tutto". Insomma, le scelte patrimoniali del conduttore scomparso, stando alle parole di Ricciarelli, potrebbero far pensare a un qualche tipo di raggiro. L’accusa non è diretta (per adesso). Ma il tono resta forte.

