Su Netflix un film a prova di sangue: Christian De Sica guida la famiglia in un piano per proteggere un tesoro La famiglia Delle Fave torna su Netflix tra piani, omicidi finti e colpi di scena a Minorca: De Sica e Finocchiaro irresistibili come sempre in questo film.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Il grandissimo successo di Natale a Tutti i Costi ha spinto Netflix a portare sullo schermo una nuova esilarante avventura della famiglia Della Fava. Sulla piattaforma arriva, quindi, il film Ricchi a Tutti i costi, un sequel ambientato a Minorca, tra intrighi e rivalità legate a un’eredità cospicua contesa da molti. Diretta da Giovanni Bognetti, la commedia si preannuncia molto divertente, grazie anche alla presenza di un’attrice esuberante, Angela Finocchiaro. Di seguito, tutti i dettagli.

Ricchi a Tutti i Costi: trama e cast del film con De Sica e Finocchiaro

Ebbene sì, su Netflix è disponibile Ricchi a Tutti i Costi, il film firmato da Giovanni Bognetti, e che segue le vicende della famiglia Delle Fave, la quale si imbarca in una nuova avventura a Minorca. E’ proprio in questa località che si svolge la trama. Un colpo di pistola in piscina sveglia Carlo e Anna, mentre in sottofondo si sente suonare Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Due mesi prima, Anna incontra per caso Nunzio (Ninni Bruschetta), una vecchia fiamma dal passato turbolento e sospettato di omicidi precedenti. Un mese dopo, la madre di Anna, Giuliana, annuncia di voler sposare Nunzio a 87 anni, suscitando i timori della figlia per la sicurezza della madre e per l’eredità da sei milioni di euro. Anna decide così di agire insieme alla famiglia per fermare lo sposo. Alessandra propone di avvelenarlo con l’aconito, ma il piano fallisce. Carlo prende il controllo della situazione, convincendo il custode che Nunzio è depresso e incline al suicidio, mentre Anna suggerisce di addormentarlo e simulare un suicidio con il gas di scarico dell’auto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel cast troviamo: Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Fioretta Mari, Ninni Bruschetta, Fernando Albizu, Irma Carolina Di Monte, Teresa Piergentili, Darko Peric.

Qualche curiosità sul film Ricchi a Tutti i Costi e dove vederlo in streaming

Ovviamente, anche per questo film abbiamo delle curiosità per voi. La coppia De Sica–Finocchiaro, già collaudata in precedenti collaborazioni, conferma la sua intesa in Ricchi a Tutti i Costi, mescolando comicità e dramma familiare. I loro personaggi riflettono una generazione che affronta situazioni estreme con cinismo e affetto. Il film, inserito nel filone delle commedie italiane moderne, esplora il valore della famiglia e le dinamiche che emergono in circostanze straordinarie, il tutto si svolge tra risate e colpi di scena.

Le riprese si sono svolte tra Minorca, nelle Isole Baleari, e l’Argentario, in Toscana, con circa 150 comparse a Minorca. Le location esotiche e suggestive hanno contribuito a creare un’atmosfera quasi pittoresca. La pellicola è visibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

Potrebbe interessarti anche