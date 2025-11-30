Riccardo Zanotti dei Pinguini diventa papà? Spunta l’indiscrezione Riccardo Zanotti e la compagna Eugenia stanno per diventare genitori, il parto sarebbe previsto in giornata.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

fonte IPA

CONDIVIDI

Riccardo Zanotti potrebbe essere a un passo dal vivere la gioia più grande della sua vita. Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che negli anni ha conquistato il pubblico raccontando nei suoi brani l’amore giovane, spontaneo e senza filtri, sarebbe infatti in procinto di diventare padre. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, spesso al centro del mondo del gossip per le sue segnalazioni molto seguite sui social. Secondo quanto lei stessa ha riportato nelle scorse ore, una sua follower – che lavorerebbe in un ospedale milanese – avrebbe riferito di aver visto il cantante entrare nel reparto di ostetricia accompagnato dalla compagna.

Riccardo Zanotti diventa papà, in arrivo un "pinguino"

La segnalazione, seppur da prendere con la cautela che merita, racconta di un clima di grande emozione: la fidanzata di Zanotti sarebbe arrivata in ospedale proprio per partorire, e il lieto evento potrebbe avvenire già in giornata. Non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati, che da sempre mantengono una certa discrezione sulla loro vita privata, ma la voce ha fatto immediatamente il giro dei social. I fan della band non vedono l’ora di abbracciare idealmente il nuovo "pinguino".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La compagna di Zanotti è Eugenia Borgonovo, figura ben conosciuta nell’ambiente musicale. Lui ad un suo concerto la citò come la "mia pinguina", anche se sono molto riservati. Lavora come A&R per la Sugar Music, ruolo che la porta a seguire artisti, repertori e nuovi progetti. Una posizione che richiede sensibilità artistica, competenza e un occhio particolare per i talenti emergenti. Non è chiaro se sia stato proprio il mondo del lavoro a far incontrare per la prima volta Eugenia e Riccardo, ma ciò che è certo è che la loro relazione va avanti da moltissimo tempo e lontano dai riflettori. Proprio questa riservatezza ha contribuito a rendere l’indiscrezione ancora più sorprendente: pur essendo un volto noto della musica italiana, Zanotti ha sempre scelto di proteggere la sua sfera personale, senza trasformare la sua vita sentimentale in un argomento pubblico.

Se la notizia dovesse trovare conferma, il leader dei Pinguini si ritroverebbe a vivere un’esperienza che potrebbe influenzare profondamente anche il suo percorso artistico. Nei suoi testi ha spesso raccontato emozioni semplici ma universali, momenti di crescita, innamoramenti improvvisi e sogni condivisi. La paternità, con tutte le sue sfumature – dalle notti insonni ai primi sguardi, dalle paure ai piccoli miracoli quotidiani – potrebbe diventare un nuovo terreno emotivo da esplorare. Non sarebbe sorprendente ritrovare presto nelle sue canzoni qualche riferimento al mondo dei neonati o alla dolce rivoluzione che l’arrivo di un figlio porta nella vita della coppia. Il fatto che si sia parlato di una pausa artistica per i Pinguini potrebbe anche significare che Zanotti voglia vivere pienamente questo momento tanto importante.

Potrebbe interessarti anche