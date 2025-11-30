Riccardo Zanotti dei Pinguini diventa papà? Spunta l’indiscrezione
Riccardo Zanotti e la compagna Eugenia stanno per diventare genitori, il parto sarebbe previsto in giornata.
Riccardo Zanotti potrebbe essere a un passo dal vivere la gioia più grande della sua vita. Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che negli anni ha conquistato il pubblico raccontando nei suoi brani l’amore giovane, spontaneo e senza filtri, sarebbe infatti in procinto di diventare padre. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, spesso al centro del mondo del gossip per le sue segnalazioni molto seguite sui social. Secondo quanto lei stessa ha riportato nelle scorse ore, una sua follower – che lavorerebbe in un ospedale milanese – avrebbe riferito di aver visto il cantante entrare nel reparto di ostetricia accompagnato dalla compagna.
Riccardo Zanotti diventa papà, in arrivo un "pinguino"
La segnalazione, seppur da prendere con la cautela che merita, racconta di un clima di grande emozione: la fidanzata di Zanotti sarebbe arrivata in ospedale proprio per partorire, e il lieto evento potrebbe avvenire già in giornata. Non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati, che da sempre mantengono una certa discrezione sulla loro vita privata, ma la voce ha fatto immediatamente il giro dei social. I fan della band non vedono l’ora di abbracciare idealmente il nuovo "pinguino".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La compagna di Zanotti è Eugenia Borgonovo, figura ben conosciuta nell’ambiente musicale. Lui ad un suo concerto la citò come la "mia pinguina", anche se sono molto riservati. Lavora come A&R per la Sugar Music, ruolo che la porta a seguire artisti, repertori e nuovi progetti. Una posizione che richiede sensibilità artistica, competenza e un occhio particolare per i talenti emergenti. Non è chiaro se sia stato proprio il mondo del lavoro a far incontrare per la prima volta Eugenia e Riccardo, ma ciò che è certo è che la loro relazione va avanti da moltissimo tempo e lontano dai riflettori. Proprio questa riservatezza ha contribuito a rendere l’indiscrezione ancora più sorprendente: pur essendo un volto noto della musica italiana, Zanotti ha sempre scelto di proteggere la sua sfera personale, senza trasformare la sua vita sentimentale in un argomento pubblico.
Se la notizia dovesse trovare conferma, il leader dei Pinguini si ritroverebbe a vivere un’esperienza che potrebbe influenzare profondamente anche il suo percorso artistico. Nei suoi testi ha spesso raccontato emozioni semplici ma universali, momenti di crescita, innamoramenti improvvisi e sogni condivisi. La paternità, con tutte le sue sfumature – dalle notti insonni ai primi sguardi, dalle paure ai piccoli miracoli quotidiani – potrebbe diventare un nuovo terreno emotivo da esplorare. Non sarebbe sorprendente ritrovare presto nelle sue canzoni qualche riferimento al mondo dei neonati o alla dolce rivoluzione che l’arrivo di un figlio porta nella vita della coppia. Il fatto che si sia parlato di una pausa artistica per i Pinguini potrebbe anche significare che Zanotti voglia vivere pienamente questo momento tanto importante.
Potrebbe interessarti anche
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor
La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)
La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora
Nella classifica FIMI dei dischi più venduti il trionfatore di Sanremo deve cedere l...
Riccardo Piancatelli, chi è il campionissimo da 400mila euro de La Ruota della Fortuna: il rito immancabile e la fidanzata
Il campione del game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha messo da parte un ...
Barbara D’Urso "raggiante" e Pasquale La Rocca "sembra innamorato": il retroscena sugli incontri 'segreti'
Tra la conduttrice e il suo partner di danza ci sarebbe un’intesa speciale che stare...