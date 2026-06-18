Riccardo Stimolo rompe il silenzio dopo la bufera ad Amici: "Ho sbagliato e sono crollato". Poi il messaggio per Maria De Filippi Le accuse, il crollo e il grazie a Maria De Filippi: parla Riccardo Stimolo dopo la bufera esplosa ad Amici 25

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Riccardo Stimolo si racconta dopo il percorso ad Amici 25 e le accuse di omofobia per dei commenti riapparsi sul web mentre era nella scuola più famosa d’Italia. Originario di Malnate, in provincia di Varese, in occasione dell’uscita del suo EP Dentro diluvia, si è raccontato a Il Fatto Quotidiano parlando del percorso televisivo e come sta adesso. Ecco che cosa ha detto.

Riccardo Stimolo dopo Amici 25: "Ho fatto un grande errore"

Nel bel mezzo del suo percorso, scelto da Rudy Zerbi ad Amici 25, Riccardo Stimolo si è visto protagonista di commenti accaniti e furiosi per alcune sue esternazioni trapelate sul web. Si tratta di commenti e repost venuti a galla proprio in vista della partecipazione del ragazzo al talent di Canale 5. Stimolo è stato accusato di body shaming e omofobia, ma non solo, per via di quei commenti, che risalgono a qualche anno fa. Sui social sono stati diffusi dei video in cui sembrava ostile nei confronti di uno dei compagni di classe, Alessio, ancora una volta per omofobia. "Ho cercato sempre di spiegare che, quando ho detto quelle parole, avevo 15 anni. Poi sono cresciuto, mi sono allontanato da determinati ambienti e ho cercato di tirare fuori il meglio da me stesso". Sono queste le parole con cui Stimolo, intervistato da Il Fatto Quotidiano, torna su quanto accaduto mesi fa nella scuola. "Ho fatto un grande errore di valutazione. Ho chiesto scusa direttamente alla persona: era quello che mi interessava fare".

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Riccardo Stimolo dopo le accuse: "Sono crollato, ma ringrazio Maria De Filippi"

"Un fulmine a ciel sereno": così Riccardo Stimolo racconta il momento in cui, quelle accuse, sono ripiombate nella sua vita, nel corso di un momento importante e denso per il suo futuro artistico. "Sono crollato completamente perché era una cosa talmente distante da me…Da un lato c’ero io, quindicenne, che dicevo quelle cose e, dall’altra, c’era io come sono oggi, totalmente diverso da allora e dissociato da quel ragazzo lì". Sin da subito Stimolo, all’epoca, ha cercato di spiegare come fossero andate le cose con una storia su Instagram. Mentre tutti, a gran voce, chiedevano l’eliminazione, lui è rimasto: "Sono rimasto dentro Amici e non è una cosa da tutti; molte persone sarebbero andate via". Eliminato durante la fase serale del programma, ha espresso il timore e la frustrazione per non aver ricevuto alcuna proposta discografica. Uscendo però, con calma, quello che desiderava è arrivato. "Devo anche ringraziare Maria De Filippi per le parole che ha speso nei miei confronti", ha concluso Riccardo, rimarcando come il suo percorso nella scuola sia stato prima di tutto umano, poi professionale.

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