Riccardo Scamarcio proclamato imperatore del Sacro Romano Impero: la Storia torna protagonista In Puglia le nuove riprese del mockumentary diretto da Francesco Lope sul leggendario Federico II di Svevia

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Il legame tra il cinema indipendente e la ricostruzione storica trova una nuova declinazione in un progetto cinematografico che ha appena avviato la sua seconda fase di riprese sul campo. Sono difatti ricominciate in questi giorni le operazioni sul set del film "La Meraviglia del Mondo", opera diretta dal regista Francesco Lopez attraverso la sua compagnia indipendente OZ Film. La pellicola vede il coinvolgimento diretto di Riccardo Scamarcio, impegnato sia nel ruolo di attore protagonista sia in veste di co-produttore con la sua società cinematografica Lebowski. Il lungometraggio è interamente incentrato sulla figura storica di Federico II di Svevia, il sovrano del Sacro Romano Impero tradizionalmente ricordato con l’appellativo di Stupor Mundi.

Uno stile originale

L’opera adotta la formula espressiva del mockumentary, strutturando una messinscena che alterna differenti registri visivi e narrativi per documentare il percorso dell’attore alla ricerca del personaggio e, contemporaneamente, l’evoluzione del sovrano nel rivendicare il proprio ruolo politico all’interno della storia medievale. La sinossi ufficiale descrive il film come il ritratto di un uomo del tredicesimo secolo capace di elaborare soluzioni per problematiche che nel contesto contemporaneo potrebbero apparire insormontabili, portato in scena da uno Scamarcio che si muove dentro e fuori il personaggio per dargli giustizia.

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Il fulcro drammatico della narrazione risiede infatti nell’immedesimazione dell’interprete principale con il personaggio storico: quella che doveva essere una semplice prova d’attore si trasforma in un confronto viscerale con l’Imperatore. Ciò porterà Riccardo, stando a quanto rivelato, allo "scontro" con i produttori e a voler cambiare il finale del film. Secondo le note di produzione, la scelta di Scamarcio per il ruolo dell’Hohenstaufen risponde a precisi parallelismi caratteriali e intellettuali. Riccardo, riconoscendosi nel pensiero dell’Imperatore, comincia a confondere la realtà storica con l’interpretazione tanto da andare, durante le riprese, oltre il copione, regalando così a Federico II un’ultima manifestazione del suo spirito: quell’inno all’evoluzione culturale e umana che diventerà un "inno alla libertà" per l’attore.

La geografia dei luoghi federiciani

La lavorazione si sviluppa attraverso una precisa mappatura dei territori storicamente legati al regno svevo. Il blocco di riprese attualmente in corso si concentra principalmente in Puglia, toccando monumenti e centri urbani quali Castel del Monte, Bari, Andria, Barletta, Molfetta e Carovigno. Il set si sposta successivamente in Basilicata, interessando le località di Melfi, Lagopesole e i Laghi di Monticchio, per poi concludere l’itinerario a Palermo, indicata come l’ultima tappa pianificata. Questa seconda fase fa seguito a un primo ciclo di riprese completato nel mese di dicembre del 2025, svoltosi in altri spazi cardine della biografia federiciana. Tra questi figurano Jesi, nelle Marche, comune che ha dato i natali al sovrano nel 1194, e la città di Napoli, dove nel 1224 lo stesso monarca istituì l’Università degli Studi, formalmente riconosciuta come il primo ateneo statale e laico del mondo. La Meraviglia del Mondo si configura come un progetto a lungo termine, la cui pianificazione e progettazione iniziale risalgono al 2019.

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