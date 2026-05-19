Riccardo Scamarcio e la metamorfosi da Step a Caravaggio: la crepa nascosta che lo ha segnato per sempre
Il film L’ombra di Caravaggio diventa lo specchio di una carriera passata attraverso ruoli oscuri, una rottura dolorosa e quel malore dovuto allo stress che ha cambiato tutto
Chiudete gli occhi e immaginatevi la scena: primavera del 2004, le sale piene, le ragazzine che urlano, i motorini, i braccialetti, la febbre da Tre metri sopra il cielo. Riccardo Scamarcio era Step, il ragazzo impossibile, il sex symbol che finiva sui poster nelle camerette di qualunque adolescente. Se qualcuno, in quel momento, vi avesse detto: "Un giorno quel belloccio interpreterà Caravaggio, Pasolini, uomini spezzati e figure borderline", probabilmente avreste riso. E invece eccoci qui: L’ombra di Caravaggio, uscito nel 2022, è solo uno degli ultimi tasselli di una trasformazione che Scamarcio ha costruito film dopo film, intersecando giocoforza vita privata e professionale. Una metamorfosi che, per merito del suo talento, non è mai parsa forzata e che oggi lo ha reso uno degli interpreti più importanti del cinema italiano e non solo.
Un magnete per i personaggi tormentati
Se c’è un filo rosso nella carriera di Scamarcio, è la… tormento‑dipendenza. Guardate i ruoli: il già citato Step in 3MSC, il Nero di Romanzo criminale, il fratello di Dalida, Ninetto Davoli in Pasolini, l’uomo che implode in Pericle il nero, Santo Russo ne Lo spietato. Non interpreta quasi mai figure rassicuranti, ma sceglie sempre uomini che hanno qualcosa di irrisolto, di rotto, di pericoloso, come se ci fosse un magnete invisibile che lo attira verso tutto ciò che brucia. Solo che, a un certo punto della sua vita, si è bruciato anche lui.
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Lo stress, la rottura, il corpo che dice basta
Nel 2016 infatti Scamarcio finisce ricoverato d’urgenza all’ospedale di Cassino dopo un malore in autostrada: gli esami non mostrano nulla di organico, e i medici parlano di stress accumulato. In quei mesi correva da un set all’altro, produceva, scriveva, girava tra Francia e Italia senza mai rallentare.
Ma c’era anche altro. Proprio in quel periodo si stava chiudendo la sua lunga storia con Valeria Golino, una relazione che aveva segnato dieci anni della sua vita e che lui stesso ha definito "fondamentale". Una rottura silenziosa, mai spettacolarizzata, ma che inevitabilmente si è sommata alla pressione del lavoro e che racconta l’uomo molto più di mille interviste: Scamarcio non è uno che si divide tra pubblico e privato. Quando qualcosa si incrina, si incrina tutto e forse è anche per questo che nei suoi film interpreta spesso personaggi segnati da una crepa, un peso o appunto un’ombra, per restare in tema con L’ombra di Caravaggio.
Da idolo teen a volto tragico
La metamorfosi di Scamarcio quindi forse non è solo professionale, ma anche personale. Da idolo pop a interprete tragico, da faccino da poster a volto scavato, da Step a Caravaggio: il suo percorso non ha nulla di glamour, ma può vantare una coerenza sorprendente: Scamarcio è l’attore che chiami quando ti serve un uomo che lotta contro se stesso. Così il pubblico vicino agli "anta", quello che lo ha conosciuto con il giubbotto di pelle e la moto, oggi lo ritrova in una forma più adulta, più complessa e soprattutto più vera.
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