Riccardo Scamarcio su RaiPlay in una prova d'attore che lascia senza fiato: in questo film 'dipinge cinema' Il nativo di Trani interpreta la figura tormentata di Michelangelo Merisi, in una pellicola che fatica a staccarsi da un'impostazione didascalica e didattica

I racconti delle vite dei grandissimi dell’arte e della musica sono sempre difficili, poiché è assai complesso riuscire a restituire la complessità di certe figure. Cionondimeno, rimangono comunque argomenti affascinanti da affrontare e ciclicamente il cinema prova a proporne uno. Nel 2022 ci ha provato Michele Placido, avvalendosi di un talento italiano come Riccardo Scamarcio: nonostante un risultato altalenante, si tratta comunque di un film da recuperare, in special modo se disponibile in streaming gratuitamente su RaiPlay.

Riccardo Scamarcio in L’ombra di Caravaggio in streaming su RaiPlay

Napoli, 1609. Caravaggio (Scamarcio), pseudonimo di Michelangelo Merisi, fugge presso la famiglia Colonna in attesa della grazie papale. Su di lui pende infatti una condanna per decapitazione per aver ucciso l’amico-rivale Ranuccio. Il pittore e scultore sostiene di essersi semplicemente difeso da un agguato, poiché durante la sua vita "da avanzo di galera", fatta di grandi bevute e di rapporti sessuali con "donne di malaffare" e ragazzi, le risse sono state all’ordine del giorno. Una vita spericolata ritratta nei suoi dipinti, in cui una donna di facili costumi diventa la Vergine Maria e un senzatetto San Pietro crocifisso capovolto. Per questo la Chiesa gli mette alle calcagna una sorta di inquisitore che ha il compito di indagare sul suo passato e di mettersi in contatto con le persone a lui più vicine, quelle che malgrado tutto lo proteggono: in primis la marchesa Costanza Colonna e il nipote del Papa, Scipione Borghese.

Sarebbe potuto essere molto di più

Il biopic diretto da Michele Placido aveva senza dubbio del potenziale. La sequenza della genesi della Morte di Maria lo testimonia con grande efficacia. Se il cineasta pugliese fosse partito da un’idea di base forte, sovversiva e inedita su uno degli artisti più importanti di tutta la storia umana, ne sarebbe uscito un lungometraggio con ben altro spessore. L’ombra di Caravaggio, invece, si limita a elencare, in modo piuttosto didascalico e didattico, ciò che di grandioso (ma anche licenzioso e riprovevole) il grande artista ha fatto nella propria vita.

Riccardo Scamarcio, come il resto di un grande cast assemblato dall’imponente produzione italo-francese, appare sbiadito e a tratti dimenticabile, per quanto l’intenzione di fondo ci sia. Il nativo di Trani fatica a dare un’interpretazione credibile di Caravaggio, fallendo nello staccarsi dall’immagine di sé che interpreta il pittore milanese.

Dove vedere L’ombra di Caravaggio in streaming

Se comunque volete dare una chance alla pellicola di Michele Placido, trovate L’ombra di Caravaggio con Riccardo Scamarcio in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

