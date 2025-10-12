Riccardo Scamarcio fallisce nella vita e perde i suoi figli in un film su Netflix che vi terrà col fiato sospeso L'attore pugliese ritrova Renato De Maria dopo Lo Spietato e affianca Annabelle Wallis nel remake italiano di un thriller argentino

Nonostante la carriera di Riccardo Scamarcio affondi le radici nei film d’amore, negli anni non ha mai disdegnato pellicole più "crude" e amare. Ed ecco che, per Netflix, ricompone l’accoppiata con Renato De Maria, già consolidata con Lo Spietato, proponendo un remake in salsa nostrana di un thriller argentino del 2013.

La trama di Svaniti nel nulla con Riccardo Scamarcio in streaming su Netflix

Scritto da Patxi Amezcua, Alejo Flah (gli stessi di Séptimo, l’originale argentino), Francesca Marciano e Luca Infascelli, Svaniti nel nulla racconta di Pietro (Scamarcio), alle prese col fallimento della propria vita. Prima come imprenditore, nel tentativo naufragato di trasformare in hotel la sua masserie; poi come marito per Elena (Annabelle Wallis), psichiatra americana. La coppia, alle prese con un imminente divorzio, cerca comunque di gestire insieme i due figli. I bambini, a casa del papà, una sera svaniscono misteriosamente. L’uomo pensa subito a un rapimento da parte di quelli a cui deve una grossa somma di denaro e per trovarli si rivolge a un vecchio amico, Nicola (Massimiliano Gallo). Trafficante, chiede a Pietro un favore un cambio del proprio aiuto: un passaggio fino in Grecia a prendere un carico di droga e riportarlo a Bari.

Un thriller di genere senza nessuna pretesa

Quello offerto da De Maria col suo Svaniti nel nulla è l’intrattenimento che arriverebbe da un qualsiasi altro film di genere. Niente di più, niente di meno. Lo svolgimento non offre particolari spunti narrativi e, a parte l’ultima mezz’ora, scorre attraverso una concatenazione di eventi abbastanza scontata. La conclusione è arruffata ma tutto sommato coerente, sebbene sia necessario soprassedere a una miriade di incongruenze logiche risolte spesso in maniera sin troppo banale.

Scamarcio appare sorprendentemente a suo agio in un ruolo á la Liam Neeson maniera, affiancato da un Massimiliano Gallo sempre molto bravo. Purtroppo stona il doppiaggio italiano di Annabelle Wallis, sempre fuori contesto e troppo sopra le righe. Il fu Step di Tre metri sopra il cielo è credibile nei panni dell’uomo comune messo alle strette e disposto a tutto pur di scoprire la verità che si cela dietro a un apparentemente banale rapimento.

Dove vedere Svaniti nel nulla in streaming?

Se volete scoprire cosa è successo ai figli di Pietro ed Elena, trovate Svaniti nel nulla con Riccardo Scamarcio in streaming su Netflix.

