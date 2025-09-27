Riccardo Scamarcio ritrova il fratello, il film su RaiPlay è un colpo al cuore: perché è imperdibile Una pellicola del 2018 diretta da Valeria Golino che porta sullo schermo le difficoltà, i problemi, l’affetto e la complessità dell’essere fratelli.

Valeria Golino, alla sua seconda prova da regista dopo Miele, ha portato sul grande schermo Euforia, una pellicola intensa e delicata allo stesso tempo. Il film, presentato in concorso a Cannes, mette al centro il rapporto tra due fratelli costretti dalla vita a riallacciare un legame che il tempo, le differenze e i caratteri opposti avevano reso impossibile. Con una scrittura asciutta ma profondamente emotiva, la Golino racconta quanto possa essere difficile e allo stesso tempo salvifico lasciarsi avvicinare da chi ci conosce davvero, anche quando non siamo pronti a farlo. Ecco tutto ciò che devi sapere sul film e dove vederlo in streaming.

Riccardo Scamarcio su RaiPlay racconta la vita tra fratelli

Al centro di Euforia ci sono Matteo ed Ettore, fratelli che sembrano provenire da pianeti diversi. Matteo (Riccardo Scamarcio) vive a Roma, è un uomo affascinante, brillante, carismatico e apertamente omosessuale con una vita frenetica tra lavoro, mondanità e relazioni superficiali. Ettore (Valerio Mastandrea) invece è rimasto nella cittadina di provincia dove sono cresciuti: è un insegnante di scuola media, riservato, sobrio, quasi invisibile agli occhi del mondo.

Quando ad Ettore viene diagnosticata una grave malattia, le loro vite tornano a intrecciarsi. Matteo, che non si è mai fatto carico di nulla se non di sé stesso, è costretto a prendersi cura del fratello. Ettore, a sua volta, deve accettare la presenza invadente di chi ha sempre vissuto lontano da lui. Nasce così una convivenza difficile, fatta di silenzi, incomprensioni, vecchie ferite e improvvisi momenti di tenerezza. Il cuore del film è proprio in questo incontro-scontro: due mondi incompatibili che, di fronte alla fragilità della vita, non possono più ignorarsi.

Una pellicola nella quale la regista Valeria Golino invita lo spettatore a riflettere su come le differenze, anziché dividerci, possano diventare un terreno fertile per riscoprire legami profondi, quelli che nessuna distanza riesce davvero a spezzare. In altre parole, un film che racconta con delicatezza quanto sia difficile ma necessario aprirsi all’altro, anche quando è molto diverso da noi. E per chiunque volesse vederlo, il film è attualmente disponibile per la visione gratuita in streaming su RaiPlay.

Euforia, il cast del film in streaming su RaiPlay

L’intero film si regge sulla straordinaria alchimia tra i due protagonisti. Riccardo Scamarcio offre un’interpretazione magnetica di Matteo, riuscendo a rendere credibile un personaggio che dietro la brillantezza e il cinismo nasconde solitudine e fragilità. Valerio Mastandrea, nel ruolo di Ettore, bilancia perfettamente il film con il suo stile misurato, asciutto, capace di trasmettere malinconia e dignità in ogni gesto. Accanto a loro troviamo poi un cast degno di nota: Isabella Ferrari nei panni della madre dei fratelli, figura amorevole ma incapace di sanare le fratture tra i due. Così come Valentina Cervi, Jasmine Trinca e Andrea Germani.

