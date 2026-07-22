Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli coppia anche sul lavoro: saranno le voci di Dracula e Mina Murray per Audible I due attori, coppia consolidata anche nella vita privata, saranno i protagonisti del nuovo adattamento audio del romanzo di Bram Stoker

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli presteranno la voce a Dracula e Mina nel nuovo adattamento Audible Original dell’omonimo romanzo di Bram Stoker. La produzione, annunciata direttamente dall’azienda specializzata in podcast e audiolibri, trasforma il celebre romanzo in un thriller psicologico immersivo, con un cast corale, sound design cinematografico e colonna sonora originale, e sarà distribuita in sette lingue. Accanto alla coppia di protagonisti, il cast italiano comprende Laura Romano nel ruolo della professoressa Van Helsing, Gabriele Sabatini in quello del dottor Seward, Flavio Aquilone nei panni di Jonathan Harker, Sara Labidi come Lucy, Alessandro Quarta nel ruolo di Renfield e Angiola Baggi in quello della signora Westenra.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli saranno Dracula e Mina nell’adattamento Audible del romanzo

La regia dell’edizione italiana dell’adattamento Audible di Dracula con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è firmata da Georgia Lepore. Per la versione inglese, Dracula è interpretato da Jonathan Bailey, diventato celebre per il ruolo di Anthony Bridgerton nella serie Bridgerton e recentemente visto anche in Wicked, mentre Mina ha la voce di Ella Purnell. Le altreproduzioni internazionali vedono protagonisti Omar Sy e Deva Cassel nella versione francese, Matthias Schweighöfer e Jeanne Goursaud in quella tedesca, Asier Etxeandía e Claudia Salas nell’edizione spagnola castigliana e José María De Tavira con Esmeralda Pimentel nella versione spagnola latinoamericana.

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"Abbiamo riunito cast di livello internazionale in sette lingue, da Jonathan Bailey ed Ella Purnell fino a Omar Sy, Riccardo Scamarcio e Matthias Schweighöfer, per dare vita a un Dracula davvero globale. Con la regia di Mary Lambert e la suggestiva colonna sonora composta da Ilan Eshkeri, abbiamo dato vita a questa ambiziosa produzione giusto in tempo per Halloween", afferma Aurelie de Troyer, Head of Audible Content International, raccontando di come questo nuovo adattamento punti a esaltare la componente psicologica del romanzo, mettendo il confronto tra Dracula e Mina al centro della narrazione. La versione italiana dell’Audible Original di Dracula con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 1° ottobre 2026.

Coppia nella vita come sul set

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli fanno coppia fissa ormai da anni, I due si sono incontrati nel 2020 sul set de La Scuola Cattolica, ma il colpo di fulmine è scattato solo l’anno successivo, quando si sono ritrovati per girare L’ombra del giorno. Dopo alcuni tira e molla, la relazione si è cementata nel 2023 e da quel momento in due non si sono più lasciati. Prima di mettersi con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli era stata fidanzata dal 2018 al 2021 con l’attore e regista Michele Alhaique, classe 1979.

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