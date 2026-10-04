I Pooh, "Sono un po' stanco, si vede?": Riccardo Fogli spiazza Mara Venier a Domenica In. Poi l'imbarazzo per la foto scomparsa
Tensione inaspettata nello studio del contenitore domenicale di RaiUno durante l'ospitata dei musicisti: cosa è successo
Per festeggiare i sessant’anni di straordinaria carriera, raccontati nel nuovo libro autobiografico i Pooh al completo, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ,nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, si sono accomodati nello salotto di Domenica In. Ma la reunion d’onore nel pomeriggio di Rai 1, orchestrata da Mara Venier, ha preso una piega inaspettata tra sguardi perplessi, battute pungenti e un pizzico di tensione a un certo punto della conversazione a cinque voci con la padrona di casa.
Mara Venier punzecchia Riccardo Fogli, poi il gelo (ancora) sullo strappo con i Pooh
A rompere il ritmo di una chiacchierata tra ricordi, aneddoti e celebrazione è stato fin dai primi minuti Riccardo Fogli il cui atteggiamento un po’ assente e qualche distrazione non sono sfuggiti alla conduttrice, lesta nel punzecchiare l’artista. "Come stai? Ti vedo un po’… Sei sveglio, sì? Vuoi un bicchiere d’acqua?", ha chiesto Venier con la consueta schiettezza e non senza un pizzico di ironia. La risposta di Fogli non si è fatta attendere, tra il rassegnato e il divertito: "Io non amo alzarmi la mattina. Sono un po’ ammosciato, si vede?".
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Il vero cortocircuito, però, è andato in scena al momento dei ricordi per immagini. Scorrono gli scatti d’archivio della band, ma Fogli nota un’assenza pesante e lo fa notare senza troppi filtri: "Manca quella dove c’era Valerio… Sono un po’ stanco, si capisce?". Poi l’affondo diretto: "Chi l’ha presa la foto? Ti hanno fregato la foto?".
Attimi di impaccio in studio. Mara Venier prova a smorzare ("Non le abbiamo scelte tutte"), mentre Dodi Battaglia tenta la carta dell’ironia per stemperare l’atmosfera: "Portate un caffè a Riccardo". La conduttrice cerca sponde dalla regia ("Marco, a quale foto si riferisce Riccardo?"), ma di fronte all’empasse preferisce tagliare corto con decisione: "Sapete che vi dico, ragazzi? Lasciamo stare le foto".
Superato lo scoglio del reperto scomparso, l’intervista è scivolata sul terreno più delicato e doloroso della storia del gruppo: lo strappo di Riccardo Fogli nei primi anni Settanta. "Quanta sofferenza c’è stata quando sei andato via?", ha incalzato Venier. Un affondo che ha fatto subito scattare i riflessi del cantante: "Ci stiamo avvicinando a un ginepraio?".
Lì, sciolta la tensione iniziale, l’emozione ha preso il sopravvento. «È stata una cosa molto dolorosa», ha confidato Fogli ripercorrendo quell’addio. «Erano i miei migliori amici e io stavo passando un periodo in cui una pacca sulla spalla mi avrebbe fatto bene». Una ferita antica, oggi ormai rimarginata dal tempo e da una riappacificazione storica: "Li abbiamo rincontrati strada facendo, adesso siamo molto fratelli".
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