Riccardo Cocciante, il concerto è annullato: 4000 persone in fuga, cosa è successo durante lo show a Pordenone Il concerto di Riccardo Cocciante è stato annullato dopo che il cantante si è esibito con sei brani. 4000 persone sono scappate

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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C’è stato un improvviso colpo di scena durante lo scorso concerto di Riccardo Cocciante, tenutosi a Pordenone, a parco San Valentino alle ore 22 di sabato 20 giugno. Lo show è infatti stato annullato per via di un imprevisto temporale che ha subito portato il panico nella folla.

Allo spettacolo hanno partecipato circa 4000 persone, che si sono tutte date alla fuga dopo venti minuti dall’inizio del concerto. Si sono infatti riparate nell’auditorium Concordia e anche in edifici vicini, com’è stato riportato da Il Messaggero Veneto.

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Riccardo Cocciante e il concerto annullato a Pordenone

Il cantante ha in realtà interpretato sei brani, prima che lo spettacolo si concludesse per via dell’improvviso maltempo. Stava infatti cantando la canzone Cervo a Primavera, quando un violento temporale si è abbattuto sulla folla. Prima o durante il concerto, non c’era stata alcuna allerta meteo e il pubblico non sapeva quello che sarebbe potuto succedere. Un episodio che ha sicuramente scatenato il panico tra il pubblico.

Il temporale è in realtà durato circa mezz’ora e ha fatto sì che lo spettacolo fosse sospeso e che il parco, in cui Cocciante si è esibendo, fosse chiuso alle ore 22.45. Non sono mancate le polemiche sull’organizzazione, ma molti fan hanno anche espresso il loro dispiacere per com’è finita la serata musicale.

Tutte le tappe del tour di Riccardo Cocciante

Quella del 20 giugno al Parco San Valentino di Pordenone è stata la prima tappa del tour Io… Riccardo Cocciante nel 2026. La tournée si chiuderà il prossimo 12 settembre allo Sferisterio di Macerata e, nel corso di questi mesi estivi, raggiungerà le più belle città d’Italia. Con questo nuovo progetto, Cocciante ha voluto omaggiare i suoi 80 anni, ripercorrendo così con i fan i suoi brani più decisivi e più importanti.

L’artista ha alle spalle 40 album pubblicati in tre lingue, oltre che una carriera che ha attraversato anni di musica. Oggi continua ad influenzare intere generazioni con la sua musica e con i suoi spettacoli live, coinvolgendo il pubblico con uno stile musicale che è da sempre stato tra i più originali del nostro tempo. Ecco tutte le prossime tappe del tour:

25 giugno: Venezia, Piazza San Marco;

30 giugno: Siracusa, Teatro Greco;

4 luglio: Pompei, Anfiteatro degli scavi (NA);

14 luglio: Cernobbio, Lake Sound Park (CO);

20 luglio: Este, Este Music Festival 2026 (PD);

23 agosto: Fasano, Parco Archeologico di Egnazia (BR);

3 settembre: Cervere, Anfiteatro dell’Anima (CN);

9 settembre: Vigevano, Castello Visconteo Sforzesco (PV);

12 settembre: Macerata, Sferisterio

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