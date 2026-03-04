Riccardo Cocciante, chi è la moglie Catherine Boutet: 50 anni d'amore, il figlio David e la vita da giramondo Un legame nato per caso, cresciuto tra musica, rinunce condivise e una complicità che dura da oltre cinquant’anni: la storia privata di Cocciante e della moglie.

Quando si parla di Riccardo Cocciante, il pensiero corre immediatamente alle sue canzoni più amate, a partire da Margherita, e a una carriera che ha attraversato decenni di musica italiana e internazionale. Molto più riservata è invece la sua vita privata. Al suo fianco, da oltre mezzo secolo, c’è Catherine Boutet, una donna che ha scelto consapevolmente di vivere lontana dai riflettori, pur essendo la compagna di uno degli artisti più celebri del panorama musicale.

Riccardo Cocciante: chi è la moglie Catherine Boutet

Catherine Boutet è conosciuta prevalentemente per essere la moglie di Riccardo Cocciante, ma ridurre la sua figura a questo sarebbe limitante. Di origini francesi, per molto tempo ha lavorato all’interno di una casa discografica di Parigi e, secondo quanto emerso negli anni, ha avuto anche un’esperienza come attrice teatrale. Non possiede profili social e non ama rilasciare interviste: una scelta precisa, coerente con il desiderio di proteggere la propria sfera personale.

Il colpo di fulmine e il loro amore

La loro storia è iniziata quasi per caso. Come ha raccontato lo stesso Cocciante in un’intervista al Corriere della Sera: "Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati Uniti dove era attesa in una scuola di New York". Un momento cruciale, che avrebbe potuto portare le loro vite in direzioni opposte. E invece accadde qualcosa di diverso. "Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me". Un colpo di fulmine che, come spesso accade nelle grandi storie d’amore, ha cambiato il corso delle cose senza esitazioni. Da allora, i due non si sono più lasciati. Il matrimonio è arrivato nel 1983 e, tre anni dopo, è nato il loro unico figlio. Oggi la coppia vive a Dublino, in Irlanda, la loro casa da oltre 20 anni dopo aver girato a lungo il mondo. In passato hanno vissuto anche in Francia e negli Stati Uniti. Cocciante, inoltre, vanta anche origini abbastanza peculiari. E’ infatti nato 80 anni fa a Ho Chi Minh City (all’epoca chiamta Saigon) da padre italiano e madre francese, e solo all’età di undici anni si è trasferito con la famiglia a Roma. Nel 2022 lui e sua moglie hanno festeggiato i 50 anni insieme.

I retroscena sul figlio David

Nato nel 1990, il figlio David è cresciuto in un contesto profondamente legato all’arte e alla cultura, ma ha scelto di costruire un percorso autonomo. Vive negli Stati Uniti e lavora nel campo della musica, della cultura e del graphic design. Nella sua descrizione social si definisce un "Graphic Design Ninja".

Non è diventato cantante, ma ha saputo unire la passione per le canzoni a quella per l’estetica e la progettazione visiva, trovando una strada alternativa. A proposito del rapporto con il figlio, Riccardo Cocciante ha dichiarato in un’intervista a Oggi: "Sfugge felicemente al suo destino". E ancora: "Noi cosiddetti artisti siamo una buona erba cattiva. Bisogna prenderci con le pinze. La nostra prole non ha vita facile. Può crescere con enormi frustrazioni. Non David, per fortuna. Lui ha saputo trovare una strada alternativa, autonoma. A 34 anni è diventato un talentuoso designer".

