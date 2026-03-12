Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Cocciante, scoppia il caso a Canzonissima. Annunciato tra i concorrenti, lui smentisce: "Perché dovrei?"

Riccardo Cocciante smentisce la partecipazione come concorrente al nuovo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: “Sarò solo ospite speciale": ecco cosa sta succedendo.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

riccardo cocciante canzonissima
IPA

A dieci giorni dal via, scoppia il primo ‘giallo’ nell’universo di Canzonissima. Il nuovo show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci a partire da sabato 21 marzo 2026, punta fortissimo su un cast di super cantanti per rivaleggiare con il Serale di Amici di Maria De Filippi. Milly ha da poco annunciato la line-up del programma, che prevede nomi di primo piano della musica italiana tra cui spicca Riccardo Cocciante, uno dei cantautori più famosi del Paese. Il suo nome compare nella lista dei concorrenti ufficializzata sui profili social del programma, ma poche ore fa lui ha smentito (quasi) tutto.

Riccardo Cocciante si sfila da Canzonissima: "Non sarò concorrente"

Riccardo Cocciante, fresco 80enne, è stato il primissimo nome annunciato dalla produzione di Canzonissima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Squillino le trombe, rullino i tamburi… signore e signori – recitava il post pubblicato sui profili social del programma sette giorni fa – è ufficiale: Riccardo Cocciante è nel cast di Canzonissima! Come definireste la sua arte se non una vera punta di diamante della canzone italiana?".

Il suo ingresso nel cast sarebbe stato un colpaccio da parte degli autori, perché parliamo di un cantante iconico e poco inflazionato in tv. Peccato che poche ore fa Cocciante, che ieri sera è apparso a La Ruota della Fortuna per pubblicizzare il suo nuovo disco, si sia sfilato dal cast di Canzonissima parlando all’Ansa:

"Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso…", ha precisato la voce di "Se stiamo insieme", brano vincitore del Festival di Sanremo nel 1991.

Il cantante ha poi motivato la sua scelta: "A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso… Non l’ho fatto per Sanremo, dove andrei come ospite, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima".

Il cast di Canzonissima: chi ci sarà

Peccato che i canali ufficiali di Canzonissima abbiano pubblicizzato il nome di Cocciante non come ospite speciale, ma in qualità di concorrente vero e proprio. In attesa di fare chiarezza su quello che sarà il suo ruolo nel programma, restano quindi dieci concorrenti ufficiali pronti a partecipare alla nuova edizione:

Le novità, però, non sono ancora fiiniti. Nel promo pubblicato pochi giorni fa, Milly Carlucci ha aggiunto: "E non finisce qui". A breve infatti arriveranno gli annunci relativi ai giudici Vip del programma, che avranno il compito di valutare le performance dei concorrenti in gara insieme agli altri due elementi previsti dal regolamento dello show: gli stessi cantanti in gara (escludendo le proprie canzoni) e il pubblico coinvolto attraverso i profili social ufficiali.

Potrebbe interessarti anche

Milly Carlucci - Arisa

Canzonissima, c’è anche Arisa contro Amici: Milly Carlucci esagera e Maria De Filippi rischia un flop clamoroso

Dopo l’annuncio di Malika Ayane arriva un’altra protagonista dell’ultima edizione de...
Milly Carlucci

Canzonissima 2026, il cast di Milly Carlucci è ufficiale: da Irene Grandi a Leo Gassmann, chi ci sarà

Milly Carlucci riporta in tv Canzonissima e rispolvera i protagonisti di Sanremo 202...
Milly Carlucci - Elio

Canzonissima, Milly Carlucci avrà un cast stellare: ufficiale anche Elio e le Storie tese (con nuovo regolamento)

Gli ‘Elii’ hanno rivelato che prenderanno parte alla nuova edizione dello show, che ...
Milly Carlucci

Canzonissima, Massimo Ranieri verso il sì. Cast super ma il sogno (infranto) di Milly Carlucci è in giuria

Dopo l’annuncio di Riccardo Cocciante concorrente si susseguono nuovi rumor: Malika ...
Milly Carlucci

Canzonissima, doppio colpo di Milly Carlucci: Enrico Ruggeri e la rivelazione di Sanremo 2026

Al via da sabato 21 marzo la nuova edizione di "Canzonissima", condotto da Milly Car...
Maria De Filippi

Amici 25, slitta l'inizio del serale: Maria De Filippi cambia programma per 'affondare' Milly Carlucci

Mediaset cambia i piani e schiera l’ultima puntata di C’è posta per te contro il deb...
Sognando Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci

Milly Carlucci ufficializza Canzonissima (e la Rai sborsa): giuria con stelle per scongiurare il flop

Lo storico varietà musicale della tv di Stato tornerà in onda a più di mezzo secolo ...
Canzonissima - Milly Carlucci

Canzonissima 2026, Milly Carlucci vuole Noemi e altri due cantanti super: chi ci sarà (e perché la Rai è preoccupata)

La regina di Ballando con le stelle tornerà a primavera rispolverando un programma s...
Milly Carlucci

Niente Canzonissima, i cantanti ‘scappano’ da Milly Carlucci: perché può saltare il programma più atteso di Rai 1

Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice di Ballando starebbe incontrando dif...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante
Fabrizio Moro

Fabrizio Moro
Dori Ghezzi

Dori Ghezzi
Patty Pravo

Patty Pravo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963