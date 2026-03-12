Riccardo Cocciante, scoppia il caso a Canzonissima. Annunciato tra i concorrenti, lui smentisce: "Perché dovrei?" Riccardo Cocciante smentisce la partecipazione come concorrente al nuovo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: “Sarò solo ospite speciale": ecco cosa sta succedendo.

A dieci giorni dal via, scoppia il primo ‘giallo’ nell’universo di Canzonissima. Il nuovo show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci a partire da sabato 21 marzo 2026, punta fortissimo su un cast di super cantanti per rivaleggiare con il Serale di Amici di Maria De Filippi. Milly ha da poco annunciato la line-up del programma, che prevede nomi di primo piano della musica italiana tra cui spicca Riccardo Cocciante, uno dei cantautori più famosi del Paese. Il suo nome compare nella lista dei concorrenti ufficializzata sui profili social del programma, ma poche ore fa lui ha smentito (quasi) tutto.

Riccardo Cocciante si sfila da Canzonissima: "Non sarò concorrente"

Riccardo Cocciante, fresco 80enne, è stato il primissimo nome annunciato dalla produzione di Canzonissima.

"Squillino le trombe, rullino i tamburi… signore e signori – recitava il post pubblicato sui profili social del programma sette giorni fa – è ufficiale: Riccardo Cocciante è nel cast di Canzonissima! Come definireste la sua arte se non una vera punta di diamante della canzone italiana?".

Il suo ingresso nel cast sarebbe stato un colpaccio da parte degli autori, perché parliamo di un cantante iconico e poco inflazionato in tv. Peccato che poche ore fa Cocciante, che ieri sera è apparso a La Ruota della Fortuna per pubblicizzare il suo nuovo disco, si sia sfilato dal cast di Canzonissima parlando all’Ansa:

"Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso…", ha precisato la voce di "Se stiamo insieme", brano vincitore del Festival di Sanremo nel 1991.

Il cantante ha poi motivato la sua scelta: "A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso… Non l’ho fatto per Sanremo, dove andrei come ospite, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima".

Il cast di Canzonissima: chi ci sarà

Peccato che i canali ufficiali di Canzonissima abbiano pubblicizzato il nome di Cocciante non come ospite speciale, ma in qualità di concorrente vero e proprio. In attesa di fare chiarezza su quello che sarà il suo ruolo nel programma, restano quindi dieci concorrenti ufficiali pronti a partecipare alla nuova edizione:

Le novità, però, non sono ancora fiiniti. Nel promo pubblicato pochi giorni fa, Milly Carlucci ha aggiunto: "E non finisce qui". A breve infatti arriveranno gli annunci relativi ai giudici Vip del programma, che avranno il compito di valutare le performance dei concorrenti in gara insieme agli altri due elementi previsti dal regolamento dello show: gli stessi cantanti in gara (escludendo le proprie canzoni) e il pubblico coinvolto attraverso i profili social ufficiali.

