Riccardo Chailly, paura dopo il malore alla Scala: cosa è successo e come sta
Il maestro si è sentito male durante l'esecuzione di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk'': ora le sue condizioni sono stabili. Scopriamo chi è.
Dopo la serata evento della Prima della Scala, la seconda rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk’ di Dmitrij Shostakovic, non è stata terminata a causa di un malore del maestro Riccardo Chailly. Il direttore, al secondo intervallo, si è sentito male ed è stato trasportato immediatamente al Centro Cardiologico Monzino, dove ha trascorso la notte a cavallo tra il 10 e il 12 dicembre per i dovuti accertamenti. Le dimissioni sono arrivate il mattino seguente, con una terapia rivista e, come ha spiegato la moglie Gabriella in un messaggio agli orchestrali, i valori ora sono buoni. Chailly soffre da tempo di un problema al cuore che tiene sotto controllo, e anche lo scorso febbraio, non aveva partecipato alla tournée della Filarmonica della Scala per poi rinunciare al concerto inaugurale del Festival di Lucerna a causa di una operazione dopo un malore.
Riccardo Chailly, la vita privata: età, moglie e figli del maestro della Scala
Riccardo Chailly è nato a Milano il 20 febbraio 1953. Dal 2015 è direttore d’orchestra e musicale del Teatro alla Scala di Milano e dell’Orchestra del Festival di Lucerna. Cresciuto in una famiglia di musicisti, suo padre era il compositore Luciano Chailly, ha studiato nei conservatori di Perugia, Roma e Milano, per poi specializzarsi nella direzione d’orchestra con Franco Ferrara a Siena. Dopo varie e importanti esperienze nei più prestigiosi teatri lirici del mondo, come lo Staatsoper di Vienna, il Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House e il Covent Garden di Londra, dal 2015 sostituisce Daniel Barenboim nel ruolo di direttore musicale al Teatro alla Scala e Claudio Abbado al festival di Lucerna.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel 1974 ha sposato la violinista argentina Anahi Carfi. I due poi si separarono e successivamente il maestro ritrovò l’amore con Gabriella Terragni, a cui è profondamente legato da oltre 40 anni. I due sono andati a vivere insieme nel 1980, dopo essersi conosciuti per caso a una cena organizzata da alcuni amici in comune nel 1978, come raccontò Terragni in un’intervista al Giornale . Entrambi hanno un figlio dalla loro precedenti relazioni: Luana Chailly è la figlia che il direttore ha avuto con la prima moglie, mentre Alessandro Chailly è il primogenito di Gabriella.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, De Martino cancellato (e Gerry Scotti si prende tutto): perché salta la puntata del 7 dicembre
Salta la puntata di Affari Tuoi: stasera 7 dicembre De Martino rimpiazzato dalla Pri...
Prima alla Scala: chi è Sara Jakubiak, la Lady Macbeth su Rai 1 e perché è il suo ruolo più difficile
La soprano 47enne originaria degli Stati Uniti sarà chiamata a interpretare il ruolo...
La Prima della Scala, bufera social per la diretta su Rai 1: "Gerry ringrazia"
Per il pubblico sul web la scelta della Rai ha solo regalato share a Canale 5: "La R...
L’Eredità, salta la puntata del 7 dicembre (e Max Giusti ringrazia): perché Liorni è nei guai con Caduta Libera
L’assenza de L’Eredità oggi 7 dicembre apre la strada a Caduta Libera: Max Giusti pu...
Da Noi a Ruota Libera, stop lunghissimo: Rai 1 cancella Fialdini (e Liorni) per la terza volta. Cosa succede
Da Noi a Ruota Libera, salta la puntata di oggi 7 dicembre: al suo posto su Rai 1 la...
Ascolti tv ieri (7 dicembre): Gerry Scotti vola altissimo e la Prima della Scala soccombe
Il ritorno di Chi vuol essere milionario brilla su Canale 5 con tutti i programmi de...
Domenica In, Mara Venier cambia orario e Andrea Delogu svela tutto su Nikita Perotti
Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 7 dicembre 2025: cambia la...
Gerry Scotti, boom d’ascolti e sfottò alla Rai: la bordata perfida dopo il flop della Prima alla Scala
Dopo aver dominato access e prime time con La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere ...