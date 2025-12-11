Riccardo Chailly, paura dopo il malore alla Scala: cosa è successo e come sta Il maestro si è sentito male durante l'esecuzione di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk'': ora le sue condizioni sono stabili. Scopriamo chi è.

Dopo la serata evento della Prima della Scala, la seconda rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk’ di Dmitrij Shostakovic, non è stata terminata a causa di un malore del maestro Riccardo Chailly. Il direttore, al secondo intervallo, si è sentito male ed è stato trasportato immediatamente al Centro Cardiologico Monzino, dove ha trascorso la notte a cavallo tra il 10 e il 12 dicembre per i dovuti accertamenti. Le dimissioni sono arrivate il mattino seguente, con una terapia rivista e, come ha spiegato la moglie Gabriella in un messaggio agli orchestrali, i valori ora sono buoni. Chailly soffre da tempo di un problema al cuore che tiene sotto controllo, e anche lo scorso febbraio, non aveva partecipato alla tournée della Filarmonica della Scala per poi rinunciare al concerto inaugurale del Festival di Lucerna a causa di una operazione dopo un malore.

Riccardo Chailly, la vita privata: età, moglie e figli del maestro della Scala

Riccardo Chailly è nato a Milano il 20 febbraio 1953. Dal 2015 è direttore d’orchestra e musicale del Teatro alla Scala di Milano e dell’Orchestra del Festival di Lucerna. Cresciuto in una famiglia di musicisti, suo padre era il compositore Luciano Chailly, ha studiato nei conservatori di Perugia, Roma e Milano, per poi specializzarsi nella direzione d’orchestra con Franco Ferrara a Siena. Dopo varie e importanti esperienze nei più prestigiosi teatri lirici del mondo, come lo Staatsoper di Vienna, il Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House e il Covent Garden di Londra, dal 2015 sostituisce Daniel Barenboim nel ruolo di direttore musicale al Teatro alla Scala e Claudio Abbado al festival di Lucerna.

Nel 1974 ha sposato la violinista argentina Anahi Carfi. I due poi si separarono e successivamente il maestro ritrovò l’amore con Gabriella Terragni, a cui è profondamente legato da oltre 40 anni. I due sono andati a vivere insieme nel 1980, dopo essersi conosciuti per caso a una cena organizzata da alcuni amici in comune nel 1978, come raccontò Terragni in un’intervista al Giornale . Entrambi hanno un figlio dalla loro precedenti relazioni: Luana Chailly è la figlia che il direttore ha avuto con la prima moglie, mentre Alessandro Chailly è il primogenito di Gabriella.

