Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ribaltone al Grande Fratello, torna Sonia Bruganelli con tre ‘mostri sacri’ del reality: chi sono

Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex di Bonolis potrebbe raggiungere Simona Ventura in un ruolo chiave. E tre ex concorrenti famosi faranno da commentatori. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Clamoroso al Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli potrebbe tornare nel programma, al via tra pochi giorni, in un ruolo già ricoperto in passato. E non è tutto. La nuova edizione porterà una ventata di novità e qualche omaggio agli esordi, con un cast tutto Nip (cioè composto solo da persone comuni) e, a quanto pare, tre ex concorrenti famosissimi pronti a dare spettacolo in un modo del tutto inedito. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, l’indiscrezione su Sonia Bruganelli opinionista

Secondo quanto anticipato dal portale Affaritaliani.it, proprio Sonia Bruganelli sarebbe pronta a tornare nel team del programma su Canale 5 nelle vesti di opinionista. L’ex moglie di Paolo Bonolis si era fatta conoscere per il suo carattere tagliente, e le opinioni divisive, quando al timone del Grande Fratello c’era ancora Alfonso Signori. Ora tornerebbe nell’edizione del rilancio di Simona Ventura, su cui il Biscione punta forte per dare nuova linfa al reality.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Per il ruolo di opinionista si parla del ritorno di Sonia Bruganelli", si legge su Affaritaliani, "che pare preferire le comodità dello studio televisivo ai disagi di Pechino Express". Sonia ha anche dato spettacolo nello studio di Ballando con le Stelle, dove non sono mancati battibecchi con la giuria e momenti di tensione. Tutte dinamiche che è lecito aspettarsi anche stavolta, sempre che il nome della produttrice venga confermato in maniera definitiva.

Il ritorno al Grande Fratello di ‘tre mostri sacri’ del reality

Ma le novità non finiscono qui. Sempre secondo le anticipazioni raccolte da Affaritaliani.it, a commentare le vicende nella Casa dovrebbe esserci quest’anno un panel di ex concorrenti considerati veri ‘mostri sacri’ della storia del reality. Stiamo parlando di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

Non si esclude, poi, che nel corso della stagione possano fare il loro ingresso anche altri ex gieffini, chiamati a portare esperienza e opinioni sui fatti più caldi che accadranno nella Casa più spiata d’Italia. Magari con con ruoli diversi rispetto al celebre trio.

Il doppio appuntamento settimanale e la staffetta con il GF Vip

Le ultime novità sul Grande Fratello coinvolgono anche la struttura della messa in onda. È stata infatti confermata la doppia puntata settimanale, a partire già dalla seconda settimana di programmazione. "Siamo in grado anche di anticiparvi", scrive Affaritaliani, "che dopo la prima settimana, nelle successive sono previsti dei raddoppi, come ormai ci hanno abituato, per un programma che andrà avanti fino a dicembre".

Nulla cambia invece per la versione ‘Vip’: Alfonso Signorini riprenderà le redini del Grande Fratello a partire da gennaio, assicurando continuità al reality show più famoso di Canale 5 dopo la parentesi autunnale firmata da Simona Ventura.

Potrebbe interessarti anche

Sonia Bruganelli - Ballando con le Stelle

Sonia Bruganelli, la frecciata a Milly Carlucci e Ballando senza Madonia: “E se ne manca uno?”

L’ex moglie di Paolo Bonolis e il compagno ballerino hanno ironizzato sulla prossima...
Angelo Madonia

Angelo Madonia, cosa fa oggi dopo l’addio a Ballando con le Stelle: il nuovo lavoro e i patimenti per Sonia Bruganelli

Il ballerino, che ha abbandonato in maniera traumatica il dance show di Milly Carluc...
Simona Ventura

Grande Fratello compie 25 anni, il ricordo di alcuni ex concorrenti

Grande Fratello pronto a tornare alle origini con Simona Ventura, intanto oggi compi...
Bonolis - Bruganelli - Madonia

Sonia Bruganelli e Bonolis ritrovano il feeling, "ma Madonia non fa i salti di gioia". Il retroscena

Il legame tra i due ex coniugi è ancora molto forte, sia a livello professionale che...
L'Isola dei Famosi

Grande Fratello, volata opinionisti: quattro coppie in lizza e il retroscena su Veronica Gentili

Stando agli ultimi rumor la conduttrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi p...
Simona Ventura

Grande Fratello NIP, svelati i primi due concorrenti. E Simona Ventura si prepara alla maratona

Stando agli ultimi rumor la versione ‘nip’ del GF potrebbe durare fino a marzo, face...
Paolo Bonolis

Paolo Bonolis incorona i The Jackal e passa il testimone del suo storico show: “Gli auguro tutto il bene possibile”

Nessun rancore da parte del conduttore romano dopo l’annuncio del nuovo programma Ra...
Simona Ventura

Grande Fratello, scocca l’amore ai provini tra due (futuri) concorrenti. L’indiscrezione clamorosa

Secondo un'indiscrezione dell'ultim'ora, diffusa via social, potrebbe esserci già de...
Marco Bellavia, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Bonolis nei guai dopo la frecciata di Marco Bellavia: "Fatti sentire", cosa hanno combinato

Marco Bellavia scatenato contro l'ex coppia di stelle, e dopo l'aiuto mancato post c...

Personaggi

Angelo Madonia

Angelo Madonia
Sonia Barrile

Sonia Barrile
Mariavittoria Minghetti del Grande Fratello

Mariavittoria Minghetti
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963