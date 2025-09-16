Ribaltone al Grande Fratello, torna Sonia Bruganelli con tre ‘mostri sacri’ del reality: chi sono Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex di Bonolis potrebbe raggiungere Simona Ventura in un ruolo chiave. E tre ex concorrenti famosi faranno da commentatori. Ecco i dettagli.

Clamoroso al Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli potrebbe tornare nel programma, al via tra pochi giorni, in un ruolo già ricoperto in passato. E non è tutto. La nuova edizione porterà una ventata di novità e qualche omaggio agli esordi, con un cast tutto Nip (cioè composto solo da persone comuni) e, a quanto pare, tre ex concorrenti famosissimi pronti a dare spettacolo in un modo del tutto inedito. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, l’indiscrezione su Sonia Bruganelli opinionista

Secondo quanto anticipato dal portale Affaritaliani.it, proprio Sonia Bruganelli sarebbe pronta a tornare nel team del programma su Canale 5 nelle vesti di opinionista. L’ex moglie di Paolo Bonolis si era fatta conoscere per il suo carattere tagliente, e le opinioni divisive, quando al timone del Grande Fratello c’era ancora Alfonso Signori. Ora tornerebbe nell’edizione del rilancio di Simona Ventura, su cui il Biscione punta forte per dare nuova linfa al reality.

"Per il ruolo di opinionista si parla del ritorno di Sonia Bruganelli", si legge su Affaritaliani, "che pare preferire le comodità dello studio televisivo ai disagi di Pechino Express". Sonia ha anche dato spettacolo nello studio di Ballando con le Stelle, dove non sono mancati battibecchi con la giuria e momenti di tensione. Tutte dinamiche che è lecito aspettarsi anche stavolta, sempre che il nome della produttrice venga confermato in maniera definitiva.

Il ritorno al Grande Fratello di ‘tre mostri sacri’ del reality

Ma le novità non finiscono qui. Sempre secondo le anticipazioni raccolte da Affaritaliani.it, a commentare le vicende nella Casa dovrebbe esserci quest’anno un panel di ex concorrenti considerati veri ‘mostri sacri’ della storia del reality. Stiamo parlando di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

Non si esclude, poi, che nel corso della stagione possano fare il loro ingresso anche altri ex gieffini, chiamati a portare esperienza e opinioni sui fatti più caldi che accadranno nella Casa più spiata d’Italia. Magari con con ruoli diversi rispetto al celebre trio.

Il doppio appuntamento settimanale e la staffetta con il GF Vip

Le ultime novità sul Grande Fratello coinvolgono anche la struttura della messa in onda. È stata infatti confermata la doppia puntata settimanale, a partire già dalla seconda settimana di programmazione. "Siamo in grado anche di anticiparvi", scrive Affaritaliani, "che dopo la prima settimana, nelle successive sono previsti dei raddoppi, come ormai ci hanno abituato, per un programma che andrà avanti fino a dicembre".

Nulla cambia invece per la versione ‘Vip’: Alfonso Signorini riprenderà le redini del Grande Fratello a partire da gennaio, assicurando continuità al reality show più famoso di Canale 5 dopo la parentesi autunnale firmata da Simona Ventura.

