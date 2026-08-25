Rete 4, Mario Giordano riparte per ultimo: “Non l’ha presa bene”. Da Quarto Grado a Verità Nascoste, il nuovo calendario dei talk Il talk di Mario Giordano tornerà in onda soltanto il 27 settembre, tre settimane dopo gli altri programmi di punta: il retroscena di Dagospia e le date di inizio di tutti i talk

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A Rete 4 la stagione dei talk show sta per partire con il piede sull’acceleratore, perché gran parte dei programmi dedicati all’informazione tornerà in onda entro le prossime due settimane. C’è però un conduttore che dovrà aspettare parecchio prima di riaccendere le luci della diretta nel suo studio: Mario Giordano. Fuori dal Coro tornerà infatti soltanto domenica 27 settembre, quando gli altri ‘big’ di Rete 4 saranno già tutti in campo da tempo.

Fuori dal Coro, Giordano parte per ultimo: la sua reazione

Fuori dal Coro resta su Rete 4 e resta alla domenica, nonostante fino a qualche settimana fa sembrasse in bilico, ma riparte in coda al gruppo. Una scelta che, secondo un retroscena lanciato ieri pomeriggio da Dagospia, non sarebbe stata accolta con particolare entusiasmo dal conduttore. Nella rubrica A lume di Candela si legge infatti che "Giordano avrebbe preso malissimo la decisione di far ripartire il suo talk show solo il 27 settembre". Ma perché aspettare così tanto? Sempre secondo Dagospia, dietro lo slittamento non ci sarebbero soltanto ragioni editoriali o di palinsesto. La spiegazione sarebbe anche economica: Fuori dal Coro "costa più degli altri" talk di Rete 4 e, anche alla luce di questo, la rete avrebbe scelto di posticiparne la ripartenza.

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Si tratta di un’indiscrezione di Dagospia, naturalmente, che non va confusa con una motivazione ufficiale di Mediaset. Ma il dato resta curioso: mentre gli altri programmi di punta tornano in onda tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre, Giordano resterà ai box fino a fine mese, tornando in onda con notevole ritardo rispetto ai colleghi. Per lui è una novità rispetto al passato, perché nelle ultime stagioni era sempre ripartito entro la seconda settimana di settembre, in linea con le altre trasmissioni serali della rete.

Non è la prima volta, inoltre, che il conduttore piemontese deve fare i conti con le esigenze del palinsesto della rete. Già lo scorso anno Fuori dal Coro aveva salutato il mercoledì per trasferirsi alla domenica. Un cambio tutt’altro che vantaggioso: la serata domenicale significa confrontarsi con corazzate come Che tempo che fa, Report e le fiction di Rai 1, anche se Fuori dal Coro nella stagione appena conclusa ha tenuto botta, confermando il suo zoccolo duro di pubblico e viaggiando su una media tra il 5 e il 6% di share.

Il calendario di Rete 4: quando iniziano Quarto Grado e tutti i talk

Il calendario delle ripartenze serali su Rete 4 verrà inaugurato questa settimana da Quarto Grado, che riaprirà bottega dopo la pausa estiva il prossimo 28 agosto. Poi toccherà alla novità di Milo Infante, che debutta il 1° settembre con Verità Nascoste e conquista il martedì. Per lasciare spazio a Infante, Bianca Berlinguer trasloca al mercoledì con È sempre Cartabianca, al via il 2 settembre.

Il 3 settembre torna Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, mentre il 7 settembre è la volta di Quarta Repubblica di Nicola Porro. E solo alla fine, quando la macchina dell’informazione sarà già lanciata, arriverà Giordano.

Le date di partenza:

28 agosto — Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi

— Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi 1 settembre — Verità Nascoste, Milo Infante

— Verità Nascoste, Milo Infante 2 settembre — È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer

— È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer 3 settembre — Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio

— Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio 7 settembre — Quarta Repubblica, Nicola Porro

— Quarta Repubblica, Nicola Porro 27 settembre — Fuori dal Coro, Mario Giordano

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