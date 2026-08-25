Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Rete 4, Mario Giordano riparte per ultimo: “Non l’ha presa bene”. Da Quarto Grado a Verità Nascoste, il nuovo calendario dei talk

Il talk di Mario Giordano tornerà in onda soltanto il 27 settembre, tre settimane dopo gli altri programmi di punta: il retroscena di Dagospia e le date di inizio di tutti i talk

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mario Giordano
Mediaset Infinity

A Rete 4 la stagione dei talk show sta per partire con il piede sull’acceleratore, perché gran parte dei programmi dedicati all’informazione tornerà in onda entro le prossime due settimane. C’è però un conduttore che dovrà aspettare parecchio prima di riaccendere le luci della diretta nel suo studio: Mario Giordano. Fuori dal Coro tornerà infatti soltanto domenica 27 settembre, quando gli altri ‘big’ di Rete 4 saranno già tutti in campo da tempo.

Fuori dal Coro, Giordano parte per ultimo: la sua reazione

Fuori dal Coro resta su Rete 4 e resta alla domenica, nonostante fino a qualche settimana fa sembrasse in bilico, ma riparte in coda al gruppo. Una scelta che, secondo un retroscena lanciato ieri pomeriggio da Dagospia, non sarebbe stata accolta con particolare entusiasmo dal conduttore. Nella rubrica A lume di Candela si legge infatti che "Giordano avrebbe preso malissimo la decisione di far ripartire il suo talk show solo il 27 settembre". Ma perché aspettare così tanto? Sempre secondo Dagospia, dietro lo slittamento non ci sarebbero soltanto ragioni editoriali o di palinsesto. La spiegazione sarebbe anche economica: Fuori dal Coro "costa più degli altri" talk di Rete 4 e, anche alla luce di questo, la rete avrebbe scelto di posticiparne la ripartenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Si tratta di un’indiscrezione di Dagospia, naturalmente, che non va confusa con una motivazione ufficiale di Mediaset. Ma il dato resta curioso: mentre gli altri programmi di punta tornano in onda tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre, Giordano resterà ai box fino a fine mese, tornando in onda con notevole ritardo rispetto ai colleghi. Per lui è una novità rispetto al passato, perché nelle ultime stagioni era sempre ripartito entro la seconda settimana di settembre, in linea con le altre trasmissioni serali della rete.

Non è la prima volta, inoltre, che il conduttore piemontese deve fare i conti con le esigenze del palinsesto della rete. Già lo scorso anno Fuori dal Coro aveva salutato il mercoledì per trasferirsi alla domenica. Un cambio tutt’altro che vantaggioso: la serata domenicale significa confrontarsi con corazzate come Che tempo che fa, Report e le fiction di Rai 1, anche se Fuori dal Coro nella stagione appena conclusa ha tenuto botta, confermando il suo zoccolo duro di pubblico e viaggiando su una media tra il 5 e il 6% di share.

Il calendario di Rete 4: quando iniziano Quarto Grado e tutti i talk

Il calendario delle ripartenze serali su Rete 4 verrà inaugurato questa settimana da Quarto Grado, che riaprirà bottega dopo la pausa estiva il prossimo 28 agosto. Poi toccherà alla novità di Milo Infante, che debutta il 1° settembre con Verità Nascoste e conquista il martedì. Per lasciare spazio a Infante, Bianca Berlinguer trasloca al mercoledì con È sempre Cartabianca, al via il 2 settembre.

Il 3 settembre torna Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, mentre il 7 settembre è la volta di Quarta Repubblica di Nicola Porro. E solo alla fine, quando la macchina dell’informazione sarà già lanciata, arriverà Giordano.

Le date di partenza:

  • 28 agostoQuarto Grado, Gianluigi Nuzzi
  • 1 settembreVerità Nascoste, Milo Infante
  • 2 settembreÈ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer
  • 3 settembreDritto e Rovescio, Paolo Del Debbio
  • 7 settembreQuarta Repubblica, Nicola Porro
  • 27 settembreFuori dal Coro, Mario Giordano

INTERVISTA A FRANCESCO SOLE, TRA I PRIMI YOUTUBER ITALIANI

Intervista a Francesco Sole, scrittore e content creator

Intervista a Francesco Sole, scrittore e content creator

Potrebbe interessarti anche

Gianluigi Nuzzi e Bianca Berlinguer

Da Quarto Grado a È sempre Cartabianca, Mediaset accelera: vacanze tagliate per i big (tranne uno)

Il Biscione ha già pronti ai blocchi di partenza i principali programmi di informazi...
Mario Giordano e Milo Infante

Milo Infante 'scalza' Mario Giordano da Rete 4, Mediaset verso rivoluzione epocale: che fine fa Fuori dal Coro

L'arrivo di Milo Infante potrebbe innescare un effetto domino nei palinsesti di Rete...
Milo Infante

Milo Infante si prende anche Canale 5 (a tempo): Mediaset attua il metodo Gerry Scotti per bruciare la Rai

Il nuovo conduttore del Biscione debutterà nel pomeriggio della rete ammiraglia per ...
mediaset palinsesti autunno 2026

Palinsesti Mediaset autunno 2026: rivoluzione (tripla) di Milo Infante, Ilary Blasi oltre il Gf Vip, Can Yaman lascia Francesca Chillemi

Dal Grande Fratello Vip a Milo Infante, passando per Zelig, fiction e grandi ritorni...
milo infante via dalla rai

Milo Infante svela perché ha mollato la Rai: "Non per soldi". Ecco il vero motivo (e cosa farà a Mediaset)

Milo Infante, ormai ex conduttore di Ore 14, ha spiegato i motivi che lo hanno porta...
Milo Infante

Milo Infante ricomincia da “Verità Nascoste”, svelato il nome del nuovo talk (in prima serata) su Rete 4: quando inizia

Recenti indiscrezioni hanno rivelato il nome e la data di debutto del nuovo show Med...
Paolo Del Debbio - Dritto e Rovescio

Paolo Del Debbio chiude i battenti, la strana scelta su Dritto e Rovescio: chi lo rimpiazza

Il talk show del prime time di Rete 4 e ‘4 di Sera’ chiuderanno i battenti in antici...
Milo Infante, la nuova sfida su Mediaset (e la bordata alla Rai) Se fallisco, colpa mia. E svela tutto il cast di Ore 11

Milo Infante, la nuova sfida su Mediaset (e la bordata alla Rai): "Se fallisco, colpa mia". E svela tutto il cast di Ore 11

Dopo oltre vent’anni in Rai, Infante è pronto a debuttare con i nuovi programmi del ...
Giuseppe Cruciani

Mediaset rilancia Italia 1 con Giuseppe Cruciani e l’effetto ‘Zanzara’: ma Veronica Gentili è a un bivio

Alla presentazione dei palinsesti del Biscione per la stagione 2026/27 sono attese t...

Personaggi

Stefano Cappellini

Stefano Cappellini
Milo Infante

Milo Infante
Mario Roggero

Mario Roggero
Anna Vagli

Anna Vagli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963