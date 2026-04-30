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Resident Evil, il nuovo film è claustrofobico e dal ritmo sfrenato: vi farà male stare al passo di Bryan

Il regista di Weapons e Barbarian si tuffa nel franchise di zombie più famoso della storia con un film reboot del tutto originale

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Finalmente è arrivato il tanto atteso trailer del Resident Evil di Zach Cregger, regista degli acclamati Weapons e Barbarian. Tra i fan della celebre saga videoludica "zombesca" l’aspettativa è altissima. Negli ultimi giorni si erano inseguite sul web delle voci che avvicinavano il film a una sorta di Mad Max: Fury Road, e a guardare la clip la sensazione è che si vada in una direzione non troppo diversa, almeno per quanto riguarda il ritmo. Come sempre, vi lasciamo il link del trailer del Resident Evil di Zach Cregger in calce a questo articolo.

Resident Evil – Il trailer del film diretto da Zach Cregger

20 milioni di dollari. Questa la cifra corrisposta da Sony alla mente dietro ai riusciti Weapons e Barbarian per il reboot della saga cinematografica di Resident Evil. Una compenso che pochi registi al mondo sono riusciti a scucire e che si accompagna alla totale libertà creativa concessa a Cregger per fare quello che voleva con un franchise apparso a più riprese in vari adattamenti, sia per il piccolo, sia per il grande schermo e tutti con alterne fortune.

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All’inizio del mese di aprile avevano iniziato a circolare le prime, entusiastiche reazioni ai test-screening della pellicola. La storia, come affermato dallo stesso Cregger e dal co-sceneggiatore Shay Hatten, vuole essere del tutto originale, per quanto ambientata nel medesimo universo narrativo dei giochi. Ed ecco che quindi il protagonista non sarà uno tra Chris Redfield o Leon Kennedy, bensì un corriere che si trova invischiato nell’epidemia zombie di Raccoon City e deve trovare un modo per sopravvivere. "È una storia completamente originale ma ambientata nell’universo dei giochi. Quando lo guarderete, penserete: ‘Questo è molto nello stile di Zach’. Ci saranno nuovi personaggi: non ho intenzione di rubare Leon e inserirlo in una storia originale. Penso che sarebbe presuntuoso", aveva raccontato ai fan lo stesso Cregger.

Quando esce Resident Evil di Zach Cregger al cinema

A giudicare dal trailer, di cui vi lasciamo il link qui sotto, il Resident Evil di Zach Cregger non lesinerà affatto sulle atmosfere claustrofobiche e ansiogene tipiche della saga. Nei circa due minuti di clip, il protagonista Bryan (Austin Abrams) affronta orrori indicibili in un montaggio con un pacing sfrenato. Se verrà mantenuto anche nella pellicola definitiva, il paragone col ritmo di Mad Max: Fury Road non sarà per nulla campato per aria.

Resident Evil di Zach Cregger esce al cinema il 18 settembre 2026. Nel cast figurano anche Kali Reis e Paul Walter Hauser.

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