Report, stoccata di Ranucci a Barbareschi con l'inchiesta sull'Eliseo: "Ci aveva già minacciato"

Dopo la querelle che li ha visti protagonisti lo scorso weekend, continua il botta e risposta tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi. Ieri sera, domenica 18 gennaio 2026, Report ha chiuso la puntata con una stoccata rivolta al conduttore di Allegro ma non troppo, in onda subito dopo la trasmissione, sempre su Rai 3. Il giornalista, prima di salutare il suo pubblico, ha voluto ricordare quello che domenica scorsa Barbareschi aveva detto nel suo programma, lamentandosi con Ranucci per non aver passato la linea presentandolo: "Si era lamentato che non l’avevamo lanciato. E fin qui è legittimo e gli chiedo anche scusa – ha spiegato -. Il problema è che poi si è lasciato anche andare ad un commento sopra le righe". Il commento riguardava il commercialista e consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia, accusandolo di spionaggio ("È quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sui giornali, per questo verrà querelato"), e già sui social Ranucci aveva replicato ("Indegno sproloquio"), ma ieri sera ha voluto andare a fondo alla questione.

Ranucci vs Barbareschi, la querelle continua su Report: "Ora allegro ma non troppo può cominciare"

Dopo il duro attacco di Luca Barbareschi a Report, Sigfrido Ranucci e al consulente Gian Gaetano Bellavia, ieri sera il giornalista ha voluto replicare ancora una volta, ma questa volta in diretta e in chiusura trasmissione. Se la polemica sul mancato lancio è stata accolta dal conduttore, che si è scusato, le accuse di spionaggio rivolte al commercialista non sono certo passare inosservate:

Questo non è vero. L’errore in buona fede di Barbareschi nasce dal fatto che si è documentato sui giornali sbagliati, quelli del gruppo Angelucci (Il Giornale, Libero, Il Tempo), che hanno orchestrato una campagna di fango nei confronti di Report e del sottoscritto, strumentalizzando una disavventura che è capitata al nostro Bellavia.

Il presunto spionaggio che il conduttore attribuisce al consulente è stato più volte negato pubblicamente dal diretto interessato, sia in riferimento all’ex deputato che a chiunque altro. Inoltre, Bellavia, anche noto commercialista di personaggi famosi, denunciò il furto di oltre un milione di file dai suoi archivi, tra questi documenti con dati su parecchi vip, Barbareschi incluso:

Vorrei tranquillizzare Luca Barbareschi: nessuno l’ha spiato, in quelle carte non c’è nulla di eversivo, se non la lettura dei bilanci dell’Eliseo, teatro tra i più importanti d’Italia, di cui lui è proprietario. Ce ne eravamo occupati nel 2022, lo ricorderà perché ci aveva anche minacciato già allora di una querela.

A queste parole Ranucci ha fatto seguire il filmato sull’inchiesta menzionata sul Teatro Eliseo, e sui finanziamenti pubblici ottenuto, per poi concludere con la battuta finale: "Ora Allegro ma non troppo può cominciare".

Report, social impazziti per la stoccata di Ranucci a Barbareschi: "Ha fatto strike"

E mentre Ranucci non le mandava a dire a Barbareschi, su X in molti hanno seguito e commentato la querelle tra i due: "Finalmente @SigfridoRanucci ha lanciato il programma di #Barbareschi. Con lo stile e la precisione di una palla da bowling che ha fatto strike", "#Report grande #Sigfrido ! Ha lanciato il programma di #Barbareschi dopo averlo ben bene randellato!", " Guarda che lancio t’hanno fatto stavolta, Barbareschi", "Meglio che stiano attenti a toccare Report. Barbareschi dovrebbe imparare da quello che sta succedendo ai garanti per la privacy!", "@SigfridoRanucci

ha appena fatto il miglior lancio della storia televisiva", "Prendi e porta a casa caro #Barbareschi facevi più bella figura a stare zitto #Report". Non sono mancati neppure i sostenitori di Barbareschi: "Luca Barbareschi da sempre il migliore , a Sigfrido te rode #barbareschi#Report", "Che basso livello di "uomo" é #Ranucci vendicarsi di #Barbareschi utilizzando la tv per regolare i conti #Report".

