Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Report, Sigfrido Ranucci assolto dal caso diffamazione, ma la figlia di Fontana promette battaglia: “Proseguiremo”

Il conduttore Rai e il giornalista Giorgio Mottola sono stati assolti dall’accusa di diffamazione ai danni della figlia del presidente della Regione Lombardia

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sigfrido Ranucci è stato assolto. "Il fatto non costituisce reato" è la formula della sentenza che ha di fatto scagionato il conduttore di Report e il giornalista Giorgio Mottola, assolti dall’accusa di diffamazione ai danni di Maria Cristina Fontana, avvocato e figlia del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La vicenda, tuttavia, potrebbe non essere finita qua. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Caso Report, Sigfrido Ranucci assolto: la sentenza del giudice

Il ‘caso’ era scoppiato molto tempo fa, quando in una puntata di Report del 2020 Sigfrido Ranucci lanciò un servizio sul presunto conflitto di interessi legato agli incarichi professionali di Maria Cristina Fontana, avvocato e figlia del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (che era da poco stato travolto dallo scandalo camici e mascherine in piena pandemia). "Negli ultimi anni Maria Cristina Fontana, figlia del Governatore, si è vista assegnare incarichi legali dall’azienda sanitaria Nord Milano, i cui vertici sono stati nominati un anno fa dalla giunta Fontana" scrivevano i canali social ufficiali di Report, sottolineando una connessione tra i numerosi uffici dell’avvocato Fontana dopo la nomina del padre a capo della giunta regionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’inchiesta di Report costò a Ranucci e al giornalista Giorgio Mottola la querela per diffamazione, con l’accusa di avere generato "un ingiustificato discredito professionale" ai danni di Maria Cristina Fontana all’interno di una vicenda che riguardava solo il padre. La parte civile rappresentata dall’avvocato Fabio Schembri aveva chiesto una provvisionale di 30mila euro, ma la difesa dell’avvocato Alessia Liistro ha sempre sostenuto che il servizio di Rai 3 non avesse travalicato il diritto di cronaca, considerando legittimo il semplice dubbio su un possibile conflitto di interessi. Il giudice Andrea Crema ha infine assolto Ranucci e Mottola a Varese: la sentenza riconosce i fatti contestati ma ne esclude la rilevanza penale, attraverso la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Maria Cristina Fontana non si ferma: perché

All’udienza di Varese che ha sancito l’assoluzione di Sigfrido Ranucci e Giorgio Mottola i due giornalista erano assenti, mentre Maria Cristina Fontana era presente e ha fatto sapere tramite il suo legale Schembri che la battaglia legale non si fermerà qui. "Sono stati assolti con una formula che esclude il reato ma non esclude il fatto, il che ci farà proseguire in sede civile" ha dichiarato il suo avvocato dopo la sentenza.

Potrebbe interessarti anche

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report

Sigfrido Ranucci, bomba esplode sotto l'auto del conduttore di Report: "Poteva uccidere mia figlia", notte di terrore

Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e...
Sigfrido Ranucci

Allarme Rai, Sigfrido Ranucci ‘scappa’ verso La7: l’incontro, la data dell’addio e che fine fa Report

Il conduttore potrebbe presto lasciare la rete ammiraglia per approdare in nuovi lid...
Sigfrido Ranucci, chi è la figlia Michela

Sigfrido Ranucci, chi è la figlia Michela: la tragedia sfiorata e il lavoro che rende orgoglioso il padre

Dal lavoro con i bambini disabili alla morte sfiorata nell'attentato al conduttore d...
Sigfrido Ranucci

Chi è Marina, la moglie di Sigfrido Ranucci: la vita sotto scorta e la scelta (drastica) per la famiglia

Come si sono conosciuti il conduttore e giornalista e sua moglie: dal colpo di fulmi...
Report - Ranucci

La vita privata di Sigfrido Ranucci: la moglie Marina, la scorta e il grande rimpianto sui figli

Il conduttore di Report è sposato dal 1995 e ha tre figli: Giordano, Michela ed Eman...
Sigfrido Ranucci, i due killer stranieri e i nemici potentissimi

Sigfrido Ranucci, i due killer stranieri e i nemici potentissimi: chi vuole eliminarlo

L'esplosione di questa notte, indirizzata al giornalista, è uno degli atti intimidat...
Sigfrido Ranucci e Gennaro Sangiuliano

Report, Ranucci indagato per gli audio su Sangiuliano: “Interferenze illecite nella vita privata”. Ma lui contrattacca

Il giornalista e conduttore di Report sarebbe finito al centro di indagini, dopo la ...
Sigfrido Ranucci, conduttore di Report

Ranucci perde la ‘firma’, strappo finale con la Rai: La7 pronta ad accoglierlo (ma senza Report)

Dopo i tagli a Report e le polemiche interne, la Rai revoca a Sigfrido Ranucci la re...
Report - Ranucci

Ranucci via da 'TeleMeloni' dopo tagli e polemiche, Report può cambiare canale. Dove va

Dopo i recenti scontri con la rete ammiraglia, e con il Governo, il conduttore potre...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
La giornalista Roberta Rei

Roberta Rei

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963