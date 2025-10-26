Trova nel Magazine
Report, Ranucci riparte dopo l’attentato: "Piccoli Trump crescono" su Giorgia Meloni e il crollo dell'Unione Europea

Report, le anticipazioni del 26 ottobre: stasera su Rai 1 prima puntata stagionale. Ranucci torna in onda dopo l'attentato con il servizio 'rovente' "Piccoli Trump crescono".

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Domenica 26 ottobre, alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay, torna Report, lo storico programma di giornalismo investigativo che da anni illumina le zone d’ombra del Paese. La nuova stagione si apre con un format rinnovato: "Lab Report", un laboratorio di inchieste ideato da Sigfrido Ranucci insieme al compianto Franco Di Mare. Un progetto pensato per dare spazio ai giovani reporter e ai nuovi linguaggi del giornalismo d’inchiesta. Accanto a Ranucci, una squadra di firme storiche del programma come Bernardo Iovene, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola, Ilaria Proietti, Alessia Marzi e Greta Orsi. Ecco le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni Report, "Piccoli Trump crescono": l’inchiesta che apre la stagione

La prima puntata di Report si apre con l’inchiesta "Piccoli Trump crescono", firmata da Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi. L’indagine parte da una dichiarazione di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene, definito dalla premier "un testo comunista e antidemocratico". Un’affermazione che, secondo Report, non sarebbe casuale, ma parte di una strategia di delegittimazione delle istituzioni europee orchestrata da think tank sovranisti e dalla potente Heritage Foundation americana.

L’inchiesta svela un intreccio di fondazioni e finanziamenti: oltre 100 milioni di euro arrivati in Europa in cinque anni per esportare il modello politico trumpiano e influenzare i governi sovranisti. Come rivela a Report Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, "l’obiettivo finale sarebbe la dissoluzione dell’Unione Europea". "E di questo scenario – si legge nelle anticipazioni fornite dalla Rai – farebbero parte anche Giorgia Meloni e le fondazioni collegate a Fratelli d’Italia"

A seguire, Luca Bertazzoni firma "A noi!", un’inchiesta sulle nomine nel mondo della cultura che prende spunto dalla caso del maestro Beatrice Venezi, nominata direttrice musicale del Teatro la Fenice di Venezia fra le proteste e lo sciopero di tutti gli orchestrali dello storico teatro. Per "Lab Report", infine, Andrea Tornago presenta "Porcini nostrani", viaggio nella Festa del fungo porcino di Lariano, tra economia locale e politica.

Sigfrido Ranucci e l’attentato: «I boss temono più Report della magistratura»

La nuova stagione di Report arriva pochi giorni dopo il grave attentato incendiario che ha colpito Sigfrido Ranucci. Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, una bomba è esplosa all’esterno dell’abitazione del conduttore a Pomezia, causando la distruzione delle due auto della famiglia. Il giornalista, a cui è stata rafforzata la scorta, successivamente è intervenuto al Parlamento europeo durante la cerimonia del premio dedicato a Daphne Caruana Galizia, raccontando con lucidità la paura vissuta: "Le bombe non so a cosa fossero finalizzate, questa è la cosa che mi preoccupa di più. Ho paura, ma è un sentimento necessario che ti salva e che salva le persone più care".

Ranucci ha spiegato che le intimidazioni contro di lui vanno avanti da anni: "Il potere, o chi lo gestisce anche nell’ambito della criminalità organizzata, non digerisce lo sguardo dell’informazione. I boss temono più un’inchiesta di Report che un’indagine della magistratura".

Dove vederlo stasera in tv e in streaming

La prima puntata di "Report" è in programma stasera in tv – domenica 26 ottobre 2025 – dalle 20.30 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche – in live streaming e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.

