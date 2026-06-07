Report, perché non è andato in onda stasera 7 giugno: la Rai ferma Ranucci (e forse è un addio) Niente Report nel prime time di Rai 3: la stagione si è conclusa e lascia spazio alle inchieste di PresaDiretta in attesa del ritorno di Sigfrido Ranucci dopo l'estate (forse).

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I fan più distratti di Sigfrido Ranucci stasera rimarranno delusi. Domenica 7 giugno 2026, infatti, non troveranno la consueta puntata di Report nel prime time di Rai 3. Al posto del programma andrà in onda un’altra trasmissione dedicata alle inchieste: PresaDiretta di Riccardo Iacona. Ecco perché e quando rivedremo Ranucci in televisione.

Perché stasera Report non va in onda (7 giugno)

Nessun rinvio o cancellazione dell’ultimo minuto. L’assenza di Report era già prevista, perché l’edizione 2025/2026 ha appena chiuso i battenti. La puntata della scorsa settimana, andata in onda il 31 maggio, è stata infatti l’ultima della stagione iniziata lo scorso ottobre.

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Report va in vacanza dopo un ciclo di 24 puntate, quattro in meno rispetto alla stagione precedente, e accompagnato come sempre da ottimi ascolti televisivi che lo hanno reso uno dei programmi più seguiti della domenica sera, insieme a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Ranucci e il suo team di giornalisti dovrebbero tornare in onda a ottobre 2026, ma il condizionale, mai come quest’anno, è d’obbligo. La stagione è stata infatti caratterizzata da diverse frizioni tra il conduttore e i vertici della Rai, a partire dal taglio delle puntate fino alla lettera di richiamo inviata da Viale Mazzini lo scorso maggio per alcune dichiarazioni su Carlo Nordio rilasciate durante un’ospitata a È sempre Cartabianca. Nelle ultime settimane sono inoltre emersi retroscena relativi a un possibile passaggio di Ranucci a La7, oltre a indiscrezioni su un possibile interessamento del Nove. Non è quindi da escludere che il conduttore, pur essendo molto legato al servizio pubblico, possa decidere di cambiare rete pur senza portarsi dietro la testata Report, di proprietà Rai.

Chi sostituisce Report: spazio a PresaDiretta

Al posto di Report, stasera su Rai 3 andrà in onda una puntata di PresaDiretta, che inaugura un ciclo "best of" con alcune delle inchieste più significative realizzate dalla redazione guidata da Riccardo Iacona, in attesa della nuova stagione prevista dopo l’estate.

L’appuntamento si apre con "Trump, l’uomo di Dio", un reportage che esplora il peso crescente dei movimenti evangelici conservatori nella politica statunitense. Attraverso testimonianze, analisi e immagini raccolte sul campo, l’inchiesta racconta il ruolo svolto da queste organizzazioni religiose, capaci di mobilitare milioni di sostenitori e di influenzare il dibattito pubblico americano.

Il servizio approfondisce il rapporto tra fede, potere e consenso politico, cercando di comprendere in che modo la destra religiosa stia contribuendo a orientare alcune delle principali scelte dell’amministrazione Trump. Lo sguardo si estende anche all’Italia, per analizzare eventuali punti di contatto con realtà politiche e culturali che osservano con interesse il modello americano.

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