“Giletti condurrà Report”, il retroscena su Ranucci silurato (e l'alternativa 'alla Chi l’ha visto?’) Tra le ipotesi per il futuro del programma simbolo di Rai 3 spunta anche il nome del conduttore de Lo Stato delle Cose: le alternative ‘interne’

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il futuro di Sigfrido Ranucci alla guida di Report resta avvolto dall’incertezza e, in casa Rai, iniziano a prendere forma le ipotesi su chi potrebbe raccoglierne l’eredità qualora si arrivasse davvero a un cambio alla conduzione. Stando alle ultime indiscrezioni, il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Massimo Giletti; non è da escludere però una soluzione ‘interna’ per garantire continuità, proprio come fatto per la conduzione di Chi l’ha visto? dopo l’addio di Federica Sciarelli. Scopriamo tutti i dettagli.

Giletti a Report: l’ipotesi della conduzione per il dopo Ranucci

Al centro delle valutazioni c’è l’indagine affidata al comitato etico dell’azienda sui rapporti tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, dossier che dovrebbe approdare a breve sul tavolo dell’amministratore delegato. Da quell’esame potrebbero aprirsi diversi scenari: dall’archiviazione del caso fino all’eventuale apertura di un provvedimento disciplinare. Nel frattempo, però, il dibattito si è già spostato sul futuro di Report. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sarebbe quello di Massimo Giletti, volto di punta del servizio pubblico e attualmente impegnato con Lo Stato delle Cose, un altro pilastro del palinsesto di Rai 3. L’eventuale approdo del giornalista alla conduzione di Report rappresenterebbe una scelta di forte impatto editoriale, destinata a cambiare il volto di uno dei programmi simbolo dell’informazione d’inchiesta della Rai. Del resto, i vertici aziendali hanno già ribadito che il format continuerà il proprio percorso, indipendentemente da chi sarà chiamato a presentarlo.

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L’alternativa della promozione interna: il precedente di Chi l’ha visto?

Accanto all’ipotesi Giletti, tuttavia, resta viva una seconda strada. La Rai potrebbe infatti decidere di valorizzare una figura già presente all’interno della redazione, seguendo una linea già adottata in altre occasioni. Il precedente più recente è quello di Chi l’ha visto?, dove, dopo l’uscita di scena di Federica Sciarelli, la conduzione è stata affidata a una professionista cresciuta nel programma, la storica inviata Raffaella Griggi. Una soluzione ‘interna’ che ha premiato la continuità editoriale; lo stesso schema potrebbe essere replicato anche per Report, evitando un cambio radicale e puntando invece su uno dei giornalisti che da anni firmano le principali inchieste della trasmissione (proprio come accaduto con Ranucci, quando prese il posto di Milena Gabanelli dopo anni al suo fianco). Tra i profili più citati figurano Giorgio Mottola e Giulio Valesini.

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